Зима в Карпатах: на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу – фото, відео

У Карпатах сніг та обмежена видимість.
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 12 листопада температура повітря опустилася до -6°. Вітер зі швидкістю 4-7 м/с., снігові опади, видимість обмежена.
Рятувальники рекомендують туристам відкласти похід у гори до більш сприятливих погодних умов.
Нагадаємо, на Прикарпатті очікують погіршення погоди.
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