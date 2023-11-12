Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зима в Карпатах: на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу – фото, відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
427
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зима в Карпатах: на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу – фото, відео

Гора Піп Іван / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах сніг та обмежена видимість.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 12 листопада температура повітря опустилася до -6°. Вітер зі швидкістю  4-7 м/с., снігові опади, видимість обмежена.   

Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023 / ©
Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023
Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023 / ©
Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023

Рятувальники рекомендують туристам відкласти похід у гори до більш сприятливих погодних умов. 

Нагадаємо, на Прикарпатті очікують погіршення погоди.

Читайте також:

На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -6°

На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -6°

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
427
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація