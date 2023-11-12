Зима в Карпатах: на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу – фото, відео

У Карпатах сніг та обмежена видимість.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський 12 листопада температура повітря опустилася до -6°. Вітер зі швидкістю 4-7 м/с., снігові опади, видимість обмежена.

Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023

Погода на горі Піп Іван 12 листопада 2023

Рятувальники рекомендують туристам відкласти похід у гори до більш сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, на Прикарпатті очікують погіршення погоди.

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