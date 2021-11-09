Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року

Зима вже близько: синоптики розповіли українцям, до якої погоди готуватися у найхолоднішу пору року

Наразі ще занадто рано давати прогноз - чи буде зима затяжною.

Зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. Так, середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням.

Такими прогнозами з "УНІАН" поділилися синоптики.

Так, за словами завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, взимку середня температура за сезон буде на 1-1,5 градуса вище торішніх значень.

За словами синоптикині, приблизно в 60% днів зими переважатиме більш аномально тепла погода. Але ще залишається 40%, коли погода може бути на рівні норми або нижче норми. Взимку також можна очікувати потоки арктичного холоду, оскільки буде більш активним потік Ельніньо в Тихому океані. Він збільшує ймовірність циркуляції арктичного повітря на тлі теплої зими.

Що стосується опадів, то цієї зими, найімовірніше, вони будуть в межах норми. Не очікується затяжних снігопадів або довгих періодів без снігу. Однак більш точно спрогнозувати рівень опадів не можна, адже такий прогноз можна зробити тільки за 5 днів до певної дати.

Не можна також сказати, чи буде зима затяжною. За словами метеорологів, ще занадто рано давати прогноз зими, краще це робити хоча б наприкінці листопада.

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