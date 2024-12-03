"Тисяча Зеленського" може бути спробою виявити ухилянтів та перерахувати населення - нардепка

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк висловила думку, що програма "Зимова єПідтримка" може бути спробою перерахувати населення України, а також виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Про це вона повідомила в етері Радіо Свобода.

"Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто, що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту "Національний кешбек" розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна і проживають постійно на території держави, не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба перерахувати населення", - заявила нардепка.

Василевська-Смаглюк підкреслила, що є мільйони чоловіків, які "теоретично приховуються" від мобілізації.

"У нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обовʼязку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад у родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, і дві жінки, то на них це чотири тисячі, гривень. І звісно стимулювати якимось чином отримати ці кошти, можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень на родину…Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що чотири тисячі – краще, ніж дві", - додала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як оформити "єПідтримку" без застосунку "Дія" і на що можна витратити гроші.

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