Понад мільйон українців хочуть отримати тисячу від Зеленського: як оформити та куди витратити

Гроші можна буде отримати упродовж 10 днів після оформлення заявки

З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма зимової "єПідтримки", згідно з якою кожен українець, зокрема й діти, мають можливість отримати тисячу гривень для оплати послуг та товарів. Програма ініційована президентом Володимиром Зеленським. В соцмережі цю грошову допомогу охрестили "Вовиною тисячею", згадуючи й недавній приклад – програму “єПідтримка” під час карантину через коронавірусну інфекцію, яка мала стимулювати громадян до вакцинації.

За пів дня від старту програми понад мільйон громадян вже подали заявки у застосунку "Дія" на отримання "Зимової єПідтримки", понад 150 тисяч – заявки на дітей. Стався збій через активне оформлення допомоги у застосунку інтернет-банку Monobank.

Детальніше про старт зимової підтримки – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

"Зимова єПідтримка"

У жовтні президент Зеленський анонсував нову програму зимової підтримки сімей згідно з якою, кожен українець та українка зможуть отримати тисячу гривень на оплату товарів та послуг.

"Я доручив уряду запровадити від 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. "Зимова єПідтримка" для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", – розповів у своєму вечірньому відеозверненні президент.

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За його словами, гроші можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва. Зокрема, за них можна буде придбати українські книги та задонатити волонтерам.

Звідки у держави гроші на програму

На "Зимову єПідтримку" уряд виділить п’ять мільярдів гривень, перерахувашви кошти з програми кешбеку, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Водночас Кабмін повідомив, що кешбек за грудень 2024 року, якщо на це будуть виділені кошти, буде виплачений у лютому 2025 року. Якщо ж фінансування не буде, виплати за грудень не надійдуть.

За словами нардепів Ярослава Железняка і Ніна Южаніної, додаткові 3,8 мільярда гривень на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм. Зокрема, Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування.

В уряді роз’яснили, що гроші на програму підтримки від іноземних партнерів.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, гроші на "Зимову єПідтримку" перекинуть з інших соціальних програм, які не встигнуть профінансувати до кінця року. Вона зауважила, через податки частина коштів від "єПідтримки" повернеться до бюджету і вже тоді їх зможуть спрямувати на Збройні сили.

Заступниця голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народна депутатка Леся Забуранна зауважила, за якою українцям будуть виплачувати 1000 гривень, передбачено кошти, надані партнерами саме для соціальних виплат. Тому потратити їх на інші цілі, зокрема, на будівництво фортифікацій, неможливо.

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“Всі до єдиної гривні кошти, які нам дають міжнародні партнери мають чітку спрямованість. Ми не можемо кошти, які нам дали на соціальні видатки витратити на будівництво фортифікацій. Це не можливо, тому що ми отримуємо транші з дуже чітким цільовим призначенням”, – наголосила вона.

Хто може отримати кошти

Допомогу від держави у розмірі тисяча гривень зможе отримати кожен громадянин України незалежно від віку. Головна умова – перебувати в межах держави.

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Прийом заявок на виплату розпочався із 1 грудня. Як зауважила заступниця міністра економіки Ольга Василевська-Смаглюк, виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Посадовиця підкреслила, що виплати не отримають лише ті українці, які проживають за кордоном.

Як отримати гроші

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заявку на виплату можна подати через застосунок "Дія".

“Виплати надійдуть на картку “Національного кешбеку””, – зазначив Шмигаль.

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 – лютого 2025 року. Окрім "дії", грошову допомогу можна отримати через "Укрпошту"від 4 грудня 2024 року та у банках-партнерів від 10 грудня 2024 року.

Як отримати гроші за допомогою застосунку "Дія": перш за все, слід оновити застосунок, якщо його немає – встановити:

відкрити картку "Національний кешбек" у одному з банків;

у "Дії" у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";

обрати у застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";

подати заявку на отримання допомоги;

очікувати зарахування коштів.

"Ця заявка від "Дії" передається в Мінекономіки, і міністерство протягом 10 днів здійснює перерахунок коштів", – зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону.

Зокрема, законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку "Дія" – можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку "Національний кешбек", на яку надійде допомога.

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують соцвиплати через "Укрпошту", також зможуть отримати тисячу гривень у відділеннях пошти. Перелік тих, хто може отримати допомогу через "Укрпошту" формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через "Дію".

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За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, зокрема виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти.

В компанії також додали, що механізм оформлення цієї допомоги ще не визначено. Деталі повідомлять згодом.

На що можна витрати кошти

Гроші можна витратити на оплату: комунальних послуг, медичних послуг, освітніх послуг, купівлю ліків, книг, одягу, автобусних та залізничних квитків, військових облігацій, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування. Зокрема, програма передбачає можливість зробити донати на ЗСУ.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Витратити кошти українці зможуть до кінця 2025 року.

Скільки людей оформили заявку на виплату

За повідомленням заступниці міністра економіки України Надії Бігун в ефірі телемарафону "Єдині новини" станом на ранок 1 грудня понад 400 тисяч громадян вже подали заявки у застосунку "Дія" на отримання "Зимової єПідтримки", зокрема понад 150 тисяч – заявки на дітей.

Через активне оформлення заявок у Monobank стався збій. Спеціалісти зафіксували проблеми із використанням мобільного застосунку, зокрема, користувачі не мали можливості здійснювати транзакції.

"Сьогодні з виплатою зимової тисячі та закриттям місяця, мабуть, приляжемо ненадовго", – повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

У своєму зверненні 1 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив, що за перші пів дня роботи програми “єПідтримка”, відповідні заявки уже подали 1 млн 100 тисяч осіб.

За його словами, серед 1,1 мільйона заявок, які надійшли сьогодні, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей.

“Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та протягом наступного року”, –підсумував Зеленський.

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