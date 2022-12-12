Зимові канікули на Київщині: коли почнуться і скільки діти відпочиватимуть

Діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.

Цього навчального року зимові канікули на Київщині будуть довшими, ніж зазвичай.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Адже, як повідомляли раніше, 99% закладів загальної середньої освіти, за рішенням педагогічних рад, осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період", - пояснили в ОВА.



Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:

від 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;

від 26.12.2022 – канікули в 368 закладах;

від 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

"Діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів. Готуємось до завершення першого навчального семестру та зимових свят", - йдеться у повідомленні.

Зимові канікули в Києві

Зимові канікули в школах Києва цього року розпочнуться за графіком - 26 грудня, однак триватимуть вдічі довше, ніж зазвичай - до 27 січня. У випадку надзвичайної ситуації в столиці частина навчальних закладів буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.

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