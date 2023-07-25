Зимові світанки на станції "Академік Вернадський" – полярники показали надзвичайні фото

Полярники Національного антарктичного наукового центру 28-ї експедиції показали фото, як сонце "малює" неймовірні кольори в небі над антарктичною станцією "Академік Вернадський".

В Україні в розпалі – літо, у цей же період в Антарктиці триває зима. Сонце там невисоко піднімається над горизонтом та за кілька годин ховається знову.

"У такому положенні світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, тож кольори розсіюються інакше. "Короткі" сині хвилі поступаються місцем "довгим" червоним, і з рухом сонця змінюється палітра. Також колір може залежати від того, як повітря заповнене різними частинками: вологою, кристаликами льоду, пилом, аерозолями тощо. Тобто, чим насиченіша, приміром вологіша, атмосфера, тим глибшими можуть бути кольори", - розповіли полярники.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

Зимові світанки на станції "Академік Вернадський". Фото: Сергій Глотов.

За словами науковців, на колір неба біля "Вернадського" також впливають особливі антарктичні хмари і навіть підстильна поверхня – сніг, морський лід або чиста вода, від якої теж відбиваються промені.

"Ось такий секрет красивих зимових світанків на фото. Милуємося ними й віримо, що скоро й українські світанки будуть такими ж тихими та спокійними – без прильотів російських ракет, які несуть горе та біль нашим ранкам. Світанок нашої Перемоги вже зовсім близько", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, навколо антарктичної станції "Академік Вернадський" сніг став рожевим (фото).

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