Зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу: що буде з графіками

В Україні відключення світла триватимуть протягом всієї зими, але їх тривалість залежатиме від погоди та швидкості відновлення енергосистеми. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише OBOZ.UA.

Ситуація в енергетичній системі все ще складна, але залишається під контролем. Значна кількість інфраструктурних об'єктів зазнала пошкоджень, що створює труднощі для стабільного постачання електрики.

Ремонтні бригади активно займаються відновленням пошкоджених об'єктів. Основну увагу зосереджено на забезпеченні постачання електроенергії з атомних станцій, які є ключовими для енергосистеми.

"Зараз іде відновлення в тих частинах, де це можна зробити швидко і ефективно", – сказав він.

За оптимістичних умов ситуація може покращитися вже найближчими днями, і до середини тижня відключення електроенергії зменшаться до двох черг. Цього року зимою українці будуть стикатися з частими відключеннями електрики.

Навіть за найкращих сценаріїв слід очікувати певні незручності. Якщо енергомережі будуть успішно відновлені, відключення можуть тривати 2-4 години на день. Однак, у разі погіршення погодних умов або нових атак, цей час може збільшитися до 12-16 годин на добу.

Харченко підкреслює, що ймовірність масштабного блекауту залишається низькою і що немає підстав вважати, що можливе серйозне національне аварійне відключення. Експерт зауважує, що відключення електроенергії будуть реальністю протягом усієї зими, навіть за оптимістичних умов.

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