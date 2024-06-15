Зимовий сценарій відключення світла на 20 годин: прогнози від "Укренерго"

ЗМІ пишуть, що зима в Україні може бути і без світла, і без тепла.

Наразі важко сказати, що буде з українською енергосистемою та відключеннями світла взимку. Зокрема, все залежить від здатності України відновити пошкоджені потужності та атаками Росії.

Інформацію деяких ЗМІ та заяви фахівців про тривалі відключення взимку прокоментував голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі "УП".

"Ніхто не знає, які пошкодження на нас чекають у найближчі місяці і те, з яким парком енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду", - висловився він.

За словами Кудрицького, такі прогнози зараз можна порівняти з ворожінням на кавовій гущі. Втім, існує як песимістичний сценарій, так і більш оптимістичний, який залежить від пошкоджень об'єкті енергетики.

Він зауважує: дійсно, взимку світло можуть давати по кілька годин на день - це "песимістичний сценарій". Кудрицький пояснює, що тоді періоди відключень "можуть тривати не 4 години через 4, а 6-7 годин без світла, і 2-3 години зі світлом".

Фахівці "Укренерго" зараз опрацьовують кілька сценаріїв на проходження опалювального сезону, каже гендиректор "Укренерго". За його словами, з цими деталями ознайомлені лише невелике коло осіб, відтак журналісти чи представники інших енергетичних компаній мають достовірний план щодо ситуації з електроенергією взимку.

"Є сценарії з холодною та теплою зимою. Наразі це гадання на кавовій гущі. Як оператор, ми прораховуємо найгірші і найкращі випадки нас може очікувати, і дії під час кожного з них. Але орієнтувати людей, що електрики не буде 12-15-20 годин ми просто не можемо, тому що ніхто не знає, що насправді нас чекає", - сказав Кудрицький.

Матеріал BBC про найпохмуріший сценарій зими

Журналісти ВВС пишуть, що взимку українці можуть бути до 20 годин на добу без світла і тепла. За словами авторів матеріалу, - це найгірший сценарій. він може стати реальністю, якщо Росія продовжить атакувати електростанції. Частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші можуть ніколи не відновити роботу", – сказала директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

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