"Зимуємо на повну": у Карпатах мороз до -20°С й обмежена видимість (фото)

У Карпатах фіксують люті морози.
У Карпатах на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, 23 січня зафіксували справжні зимові морози - температура опустилася до майже - 20°С.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
За інформацією Посту, cтаном на ранок неділі на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -19°С. У горах хмарно, видимість до 20 м. Вітер західний пориви до 17 м/с.
"Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я", - сказано в повідомленні.
Крім того, як повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, 23-24 січня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, у середньогір’ї Львівської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - попереджають людей.
У горах Чернівецької області утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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