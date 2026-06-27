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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
626
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Жінка чекала понад чотири роки: з полону РФ одночасно повернулися чоловік і син

Переселенка з Маріуполя 4 роки і 2 місяці чекала на повернення з полону чоловіка і сина.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Обмін полоненими.

Обмін полоненими. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Під час обміну полоненими 26 червня до Хмельницького повернулися двоє військовослужбовців з однієї сім’ї. Олексій та Євген потрапили до полону ще 2022-го у Маріуполі.

Про це повідомила «Суспільному» дружина Олексія та мати Євгена, переселенка з Маріуполя Олеся Хомутко.

Чоловіки перебували у російському полону понад чотири роки. Чоловіки служили у 23 загоні морської охорони міста. 2022-го вони вийшли із заводу «Азовсталь».

«Син був під час боїв у Маріуполі водієм бусика. Він вивозив поранених хлопців із поля бою, рятував їм життя. Він був нагороджений президентом та отримав дострокове звання. Чоловік разом з ним також боронив місто, він був командиром підрозділу», — розповіла жінка.

За її словами, вони дзвонили з «Азовсталі» за два дні до того, як потрапили до полону, а вже потім було повідомлення з Оленівки. Олеся Хомутко каже, що не мала від чоловіка і сина від вересня 2022-го.

«В мене одночасно повернулись чоловік і син. Я на це чекала 4 роки і 2 місяці. І це просто неймовірне щастя. Коли все почалося, вони, будучи військовими, дуже хотіли, щоб я з молодшими дітьми була в безпеці. Ми виїхали і тепер чекаємо їх на Хмельниччині», - каже жінка.

Жінка розповіла, що мала можливість поговорити з чоловіком та сином.

«Мені вдалося з ними поспілкуватись, переконатись, що це дійсно правда. Їх повернули. Вони мене набирали буквально на 10 секундочок. Але це неймовірні враження. Я такого ще ніколи в житті не відчувала, емоції просто переповнюють», — розповіла вона.

Олексія та Євгена Хомутко. Фото «Суспільне». / © Суспільне

Олексія та Євгена Хомутко. Фото «Суспільне». / © Суспільне

Нагадаємо, Україна та Росія провели новий обмін полоненими 26 червня — додому повернулося 160 захисників. Це військовослужбовці ЗСУ, Державної спецслужби транспорту, Нацгвардії і ДПСУ. Серед звільнених — захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту.

Практично 99% звільнених захисників потрапили до полону ще на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Вони перебували у надскладних умовах утримання понад чотири роки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
626
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