Реакція дружини на повідомлення про звільнення з полону її чоловіка / Фото: скрин відео ТСН / © ТСН

Сьогодні, 26 червня, під час нового обміну полоненими між Україною та РФ Світлана дізналася, що нарешті побачить свого чоловіка та українського захисника — Віктора. Жінка отримала радісну звістку в СМС-повідомленні.

Першу реакцію Світлани на звільнення з полону рідної людини зафіксувала на відео знімальна група ТСН.

Як розповіла кореспондентка з місця події, родичі, які чекають на своїх рідних і сподіваються на те, що саме цього разу побачать їх, звільнених з російського полону, отримують повідомлення на свої телефони про те, що їхні близькі вже на свободі.

«Сьогодні відбувається сьомий етап великого 66-го обміну полоненими», — йдеться у сюжеті.

Серед тих, хто чекає на своїх рідних, є і Світлана. Вона також отримала повідомлення про те, що її чоловіка Віктора звільнено з полону. Її реакція на радісну звістку приголомшує — жінка не може стримати сліз і стрибає від щастя.

«Поки його не було — онук народився, назвали на честь дідуся», — розповіла Світлана знімальній групі.

Нагадаємо, новий обмін полоненими відбувся вдень 26 червня у межах Стамбульських домовленостей між Україною та Росією.

Цього разу на Батьківщину повернули як молодих захисників віком до 25 років, так і оборонців, які дістали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Раніше, під час попереднього обміну стало відомо, що більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

