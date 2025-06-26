- Дата публікації
Жінка дізналася про звільнення чоловіка з полону під час обміну — її реакція приголомшує (відео)
Світлана дізналася про звільнення з полону свого чоловіка Віктора, отримавши СМС.
Сьогодні, 26 червня, під час нового обміну полоненими між Україною та РФ Світлана дізналася, що нарешті побачить свого чоловіка та українського захисника — Віктора. Жінка отримала радісну звістку в СМС-повідомленні.
Першу реакцію Світлани на звільнення з полону рідної людини зафіксувала на відео знімальна група ТСН.
Як розповіла кореспондентка з місця події, родичі, які чекають на своїх рідних і сподіваються на те, що саме цього разу побачать їх, звільнених з російського полону, отримують повідомлення на свої телефони про те, що їхні близькі вже на свободі.
«Сьогодні відбувається сьомий етап великого 66-го обміну полоненими», — йдеться у сюжеті.
Серед тих, хто чекає на своїх рідних, є і Світлана. Вона також отримала повідомлення про те, що її чоловіка Віктора звільнено з полону. Її реакція на радісну звістку приголомшує — жінка не може стримати сліз і стрибає від щастя.
«Поки його не було — онук народився, назвали на честь дідуся», — розповіла Світлана знімальній групі.
Нагадаємо, новий обмін полоненими відбувся вдень 26 червня у межах Стамбульських домовленостей між Україною та Росією.
Цього разу на Батьківщину повернули як молодих захисників віком до 25 років, так і оборонців, які дістали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.
Раніше, під час попереднього обміну стало відомо, що більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.
