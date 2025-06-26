ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6769
Час на прочитання
2 хв

Жінка дізналася про звільнення чоловіка з полону під час обміну — її реакція приголомшує (відео)

Світлана дізналася про звільнення з полону свого чоловіка Віктора, отримавши СМС.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка дізналася про звільнення чоловіка з полону під час обміну — її реакція приголомшує (відео)

Реакція дружини на повідомлення про звільнення з полону її чоловіка / Фото: скрин відео ТСН / © ТСН

Сьогодні, 26 червня, під час нового обміну полоненими між Україною та РФ Світлана дізналася, що нарешті побачить свого чоловіка та українського захисника — Віктора. Жінка отримала радісну звістку в СМС-повідомленні.

Першу реакцію Світлани на звільнення з полону рідної людини зафіксувала на відео знімальна група ТСН.

Як розповіла кореспондентка з місця події, родичі, які чекають на своїх рідних і сподіваються на те, що саме цього разу побачать їх, звільнених з російського полону, отримують повідомлення на свої телефони про те, що їхні близькі вже на свободі.

«Сьогодні відбувається сьомий етап великого 66-го обміну полоненими», — йдеться у сюжеті.

Серед тих, хто чекає на своїх рідних, є і Світлана. Вона також отримала повідомлення про те, що її чоловіка Віктора звільнено з полону. Її реакція на радісну звістку приголомшує — жінка не може стримати сліз і стрибає від щастя.

«Поки його не було — онук народився, назвали на честь дідуся», — розповіла Світлана знімальній групі.

Нагадаємо, новий обмін полоненими відбувся вдень 26 червня у межах Стамбульських домовленостей між Україною та Росією.

Цього разу на Батьківщину повернули як молодих захисників віком до 25 років, так і оборонців, які дістали поранення та мають проблеми зі здоров’ям.

Раніше, під час попереднього обміну стало відомо, що більшість звільнених захисників понад два роки перебували у ворожому полоні.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie