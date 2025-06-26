Дружина допомогла чоловікові зайнятися сексом зі знайомою: її покарали

В Україні покарали жінку через секс знайомих / © Freepik

В Україні на 17 тис. грн оштрафували жінку, яка допомогла знайомим зайнятися сексом за гроші.

Про це йдеться у вироку Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 20 червня 2025 року.

За даними суду, місцева жителька «сприяла добровільному спілкуванню і вчиненню розпусних дій раніше незнайомих між собою осіб протилежної статі».

У матеріалах суду йдеться, що 9 жовтня 2024 року до неї звернувся її чоловік з проханням знайти йому жінку, яка б за гроші надала йому сексуальні послуги. Тоді підсудна запропонувала це своїй знайомій, на що остання погодилася. Пара зустрілася і зайнялася сексом, за що жінка отримала 4 тис. грн. Як про це дізналися правоохоронці, в матеріалах суду не зазначено.

«Обвинувачена подала заяву від 17.06.2025 р. щодо визнання своєї винуватості, згоди з вказаними встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права на апеляційне оскарження та згоди на розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні», — йдеться у матеріалах суду.

Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 302 КК України. Її оштрафували на 17 тис. грн.

