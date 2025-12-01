ТСН у соціальних мережах

Жінка хотіла отримати «зимову тисячу», а втратила майже 50 тис. грн: деталі схеми

«Тисяча Зеленського» коштувала майже 50 000: на Тернопільщині жінка потрапила у шахрайську пастку.

Хотіла отримати тисячу допомоги, а стала жертвою шахраїв

Жителька Тернопільської області втратила майже 50 тисяч гривень, ставши жертвою схеми шахраїв, що обіцяли їй надати «зимову тисячу».

Про це передає поліція Тернопільської області.

56-річна мешканка Чортківського району звернулася до правоохоронців із заявою. Вона розповіла, що стала жертвою шахрайських дій в інтернеті.

За словами потерпілої, у соцмережі вона натрапила на оголошення про нібито надання «Зимової допомоги». Перейшовши за вказаним посиланням, заявниця ввела реквізити своєї банківської картки. Проте після введення даних замість «тисячі Зеленського» з картки було незаконно списано 46 346 гривень. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці попереджають: подібні схеми є поширеним способом заволодіння коштами довірливих громадян. Шахраї створюють фіктивні посилання та копії державних сервісів, вводячи людей в оману під виглядом соціальних виплат.

Інформацію про отримання додаткових грошових виплат шукайте тільки на офіційних сторінках. Зауважимо, що «Зимову єПідтримку» можна оформити лише у банках або в застосунку «Дія», або за допомогою «Укрпошти».

Нагадаємо, що схожа історія трапилася минулого року під час попередньої «тисячі Зеленського». Тоді жителька Чернівецької області втратила 100 тисяч гривень, перейшовши за невідомим посиланням.

