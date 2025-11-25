ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
154
Жінка хотіла підірвати поліклініку через ключі від туалету: як все закінчилось

Жінка, розлючена через заборону скористатися вбиральнею, зателефонувала на "102" і заявила про гранату.

Віра Хмельницька
Жінка посварилась із медиками через ключі від туалету

Жінка посварилась із медиками через ключі від туалету / © Unsplash

У Миколаєві винесли вирок у справі про «телефонний тероризм»: головна менеджерка однієї з агрофірм «замінувала» міську поліклініку через сварку з персоналом закладу.

Про це йдеться у вироку Корабельного райсуду м. Миколаєва.

Як встановило слідство, 26 серпня 2025 року, близько 10:41, жінка, перебуваючи в коридорі поліклініки, зателефонувала на спецлінію «102» і заявила про намір вчинити вибух за допомогою гранати.

Сварка через «ключі від туалету»

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину і пояснила мотиви свого вчинку. Як з’ясувалося, вона прибула до лікарні для перев’язки, але у неї виник конфлікт із медичними працівниками через ключі до туалету.

«Будучи в емоційно збудженому стані, вона з власного мобільного телефону здійснила виклик і повідомила про „гранату“. Жінка висловила щире каяття і заявила, що розуміє тяжкість наслідків своїх дій», — йдеться у матеріалах суду.

Внаслідок завідомо неправдивого повідомлення було порушено нормальну роботу закладу охорони здоров’я. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на критично важливому об’єкті), що вважається тяжким злочином.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Однак, на підставі ст. 75 КК України її звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік.

