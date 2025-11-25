- Дата публікації
Жінка хотіла підірвати поліклініку через ключі від туалету: як все закінчилось
Жінка, розлючена через заборону скористатися вбиральнею, зателефонувала на "102" і заявила про гранату.
У Миколаєві винесли вирок у справі про «телефонний тероризм»: головна менеджерка однієї з агрофірм «замінувала» міську поліклініку через сварку з персоналом закладу.
Про це йдеться у вироку Корабельного райсуду м. Миколаєва.
Як встановило слідство, 26 серпня 2025 року, близько 10:41, жінка, перебуваючи в коридорі поліклініки, зателефонувала на спецлінію «102» і заявила про намір вчинити вибух за допомогою гранати.
Сварка через «ключі від туалету»
У суді обвинувачена повністю визнала свою провину і пояснила мотиви свого вчинку. Як з’ясувалося, вона прибула до лікарні для перев’язки, але у неї виник конфлікт із медичними працівниками через ключі до туалету.
«Будучи в емоційно збудженому стані, вона з власного мобільного телефону здійснила виклик і повідомила про „гранату“. Жінка висловила щире каяття і заявила, що розуміє тяжкість наслідків своїх дій», — йдеться у матеріалах суду.
Внаслідок завідомо неправдивого повідомлення було порушено нормальну роботу закладу охорони здоров’я. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на критично важливому об’єкті), що вважається тяжким злочином.
Вирок суду
Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Однак, на підставі ст. 75 КК України її звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік.