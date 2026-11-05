Жінка купила стару хату в селі на Житомирщині та "влипла" на великі гроші

Ремонт даху будинку в селі / © скриншот з відео

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Родина українки Юлії купила будинок у селі на Житомирщині та розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.

Як виявилось, загалом на ремонт даху сім’я витратила 258 тисяч гривень. Це неабияк шокувало користувачів Мережі. Відповідним відео Юлія поділилась на своїй сторінці у TikTok.

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Скільки коштує новий дах у 2026 році

За словами Юлії, вони закупили лісу на 43 тисячі гривень. Це при тому, що родина не замінювала дах повністю, оскільки більша частина дерева була у чудовому стані.

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На метал, вітрові планки, підкови, саморізи та цвяхи сім’я витратила 93 тисячі гривень. Ремонт фронтонів даху разом із роботою обійшовся у 20 тисяч гривень.

«За роботу майстрам заплатили 102 тисячі гривень. Загалом новий дах площею 152 квадратних метри обійшовся нам у 258 тисяч гривень», — розповіла жінка.

Ролик Юлії набрав у Мережі вже понад 20,5 тисяч переглядів. Деякі користувачі у коментарях зазначили, що у нинішні часи ціна такого даху дуже висока.

«Це дешево чи дорого?» — запитала одна із користувачок. На що їй відповіли, що це нормальна ціна, бо декому взагалі ремонт обійшовся у 460 тисяч гривень.

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«Це дуже дорого», — зазначила інша жінка.

Раніше ми писали про те, як пара залишила міську квартиру та переїхала у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Тут вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом, заплативши за нього $15 тисяч.

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