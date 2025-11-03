ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
3 хв

Іранку стратять за вбивство чоловіка, якщо вона не збере 100 тисяч доларів

25-річній жінці загрожує страта в Ірані через борг у $100 000.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Страта

Страта

25-річна громадянка Ірану Голі Кухкан зіткнулася з загрозою смертної кари через повішення, якщо до грудня не зможе виплатити родині свого загиблого чоловіка компенсацію, відому як «криваві гроші». Необхідна сума становить 10 мільярдів томанів — близько 80 000 фунтів стерлінгів або понад $100 000 США.

Про це пише The Guardian.

Голі Кухкан перебуває в камері смертників у центральній в’язниці Горган вже сім років. Її заарештували у травні 2018 року у віці 18 років та засудили до кісасу (відплати в натуральній формі) за участь у вбивстві свого чоловіка.

Жертва насильства та неграмотність

Правозахисні організації, зокрема «Права людини в Ірані» (IHR), засуджують цей випадок як кричущий приклад дискримінації в Ірані, де легалізовані дитячі шлюби, а захист від домашнього насильства мінімальний.

Кухкан вийшла заміж за свого двоюрідного брата у 12 років, а в 13 років народила сина. Вона роками страждала від фізичного та емоційного насильства з боку чоловіка. У день трагедії Кухкан побачила, як чоловік б’є її п’ятирічного сина. Вона покликала на допомогу двоюрідного брата, і під час бійки, що зав’язалася, її чоловік загинув. Кухкан сама викликала швидку та правоохоронців. Під час допиту Кухкан, яка є неписьменною, під тиском і без присутності адвоката підписала зізнання.

За словами Махмуда Амірі-Могаддама з IHR, Кухкан належить до етнічної меншини белуджів — однієї з найбільш маргіналізованих та бідних громад Ірану, що не має офіційних документів.

«Кухкан належить до етнічної меншини, вона жінка, і вона бідна. Вона, мабуть, найслабша в іранському суспільстві. Її вирок символізує використання іранською владою смертної кари для створення страху, а також дискримінаційні закони», — заявив Амірі-Могаддам.

Умова порятунку та розлука з сином

Згідно з іранським законодавством, родина жертви має право помилувати засуджену в обмін на «криваві гроші». Керівництво в’язниці погодило з родичами чоловіка, що Кухкан буде звільнена, якщо сплатить 10 мільярдів томанів і назавжди покине місто Горган.

Навіть у разі порятунку, їй, імовірно, не дозволять спілкуватися з її сином, якому зараз 11 років і якого виховують бабуся та дідусь по батьківській лінії.

Правозахисники організації «Брамш» наголошують, що випадок Кухкан — не поодинокий: жінки в Белуджистані часто стають жертвами режиму через бідність та відсутність прав. За наявними даними, Іран страчує найбільшу кількість жінок у світі: у 2025 році було страчено щонайменше 30 жінок.

Нагадаємо, у Канпурі, штат Уттар-Прадеш (Індія), жінка стверджує, що її чоловік та шестеро родичів намагалися вбити її. За її словами, вони замкнули її в кімнаті з отруйною змією через постійні вимоги щодо приданого.

Раніше повідомлялося, Індії 20-денна дівчинка дивом вижила після того, як її поховали живцем. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де лікарі борються за її життя.

Також в Індії із секс-рабства врятували 12-річну дівчинку. Її за три місяці зґвалтували понад 200 чоловіків. Дівчинка із Бангладеш втекла з дому через погані оцінки. Вона провалила іспит у школі та побоялася, що її поб’ють батьки.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie