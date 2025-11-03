Іранку стратять за вбивство чоловіка, якщо вона не збере 100 тисяч доларів

Страта

25-річна громадянка Ірану Голі Кухкан зіткнулася з загрозою смертної кари через повішення, якщо до грудня не зможе виплатити родині свого загиблого чоловіка компенсацію, відому як «криваві гроші». Необхідна сума становить 10 мільярдів томанів — близько 80 000 фунтів стерлінгів або понад $100 000 США.

Про це пише The Guardian.

Голі Кухкан перебуває в камері смертників у центральній в’язниці Горган вже сім років. Її заарештували у травні 2018 року у віці 18 років та засудили до кісасу (відплати в натуральній формі) за участь у вбивстві свого чоловіка.

Жертва насильства та неграмотність

Правозахисні організації, зокрема «Права людини в Ірані» (IHR), засуджують цей випадок як кричущий приклад дискримінації в Ірані, де легалізовані дитячі шлюби, а захист від домашнього насильства мінімальний.

Кухкан вийшла заміж за свого двоюрідного брата у 12 років, а в 13 років народила сина. Вона роками страждала від фізичного та емоційного насильства з боку чоловіка. У день трагедії Кухкан побачила, як чоловік б’є її п’ятирічного сина. Вона покликала на допомогу двоюрідного брата, і під час бійки, що зав’язалася, її чоловік загинув. Кухкан сама викликала швидку та правоохоронців. Під час допиту Кухкан, яка є неписьменною, під тиском і без присутності адвоката підписала зізнання.

За словами Махмуда Амірі-Могаддама з IHR, Кухкан належить до етнічної меншини белуджів — однієї з найбільш маргіналізованих та бідних громад Ірану, що не має офіційних документів.

«Кухкан належить до етнічної меншини, вона жінка, і вона бідна. Вона, мабуть, найслабша в іранському суспільстві. Її вирок символізує використання іранською владою смертної кари для створення страху, а також дискримінаційні закони», — заявив Амірі-Могаддам.

Умова порятунку та розлука з сином

Згідно з іранським законодавством, родина жертви має право помилувати засуджену в обмін на «криваві гроші». Керівництво в’язниці погодило з родичами чоловіка, що Кухкан буде звільнена, якщо сплатить 10 мільярдів томанів і назавжди покине місто Горган.

Навіть у разі порятунку, їй, імовірно, не дозволять спілкуватися з її сином, якому зараз 11 років і якого виховують бабуся та дідусь по батьківській лінії.

Правозахисники організації «Брамш» наголошують, що випадок Кухкан — не поодинокий: жінки в Белуджистані часто стають жертвами режиму через бідність та відсутність прав. За наявними даними, Іран страчує найбільшу кількість жінок у світі: у 2025 році було страчено щонайменше 30 жінок.

Нагадаємо, у Канпурі, штат Уттар-Прадеш (Індія), жінка стверджує, що її чоловік та шестеро родичів намагалися вбити її. За її словами, вони замкнули її в кімнаті з отруйною змією через постійні вимоги щодо приданого.

Раніше повідомлялося, Індії 20-денна дівчинка дивом вижила після того, як її поховали живцем. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії, де лікарі борються за її життя.

Також в Індії із секс-рабства врятували 12-річну дівчинку. Її за три місяці зґвалтували понад 200 чоловіків. Дівчинка із Бангладеш втекла з дому через погані оцінки. Вона провалила іспит у школі та побоялася, що її поб’ють батьки.