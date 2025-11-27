Жінка на Львівщині померла від лептоспірозу: як вона заразилася і як уберегтися

Хвороба / © pixabay.com

На Львівщині зафіксовано смерть 66-річної жінки від лептоспірозу — небезпечної бактеріальної інфекції, яка маскується під грип чи Covid-19. Жінка запізно звернулася по допомогу, заразившись, ймовірно, через воду з криниці або під час роботи на подвір’ї, де є гризуни.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

66-річна жінка занедужала 11 листопада. Лише на п’ятий день після появи перших симптомів вона звернулася по медичну допомогу. Пацієнтку госпіталізували до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні в тяжкому стані, але врятувати її не вдалося.

Лептоспіроз — це небезпечна бактеріальна інфекція, збудником якої є Leptospira. Її симптоми часто нагадують грип або Covid-19:

Висока температура, озноб, головний біль.

Різкий біль у литкових м’язах (ключовий симптом).

Нудота, блювання, діарея.

Жовтяниця і почервоніння очей.

Як гризуни поширюють інфекцію через криницю і ґрунт

Фахівці зазначають, що ризик зараження лептоспірозом зростає під час відпочинку чи роботи на природі, риболовлі або контакту з водою, ґрунтом і продуктами, забрудненими сечею інфікованих гризунів чи тварин.

Відомо, що померла жінка працювала на власному подвір’ї, доглядала господарство, пила воду зі своєї криниці та споживала домашні фрукти. Підхопити хворобу можна, також купаючись або рибалячи в заражених водоймах, під час заготівлі сіна на вологих територіях чи догляду за хворими тваринами.

Медики наголошують на необхідності дотримання простих правил профілактики, оскільки лептоспіроз може мати смертельні наслідки:

Уникати водойм, де можуть перебувати інфіковані тварини, не рибалити та не купатися поблизу місць водопою. Використовувати захисний одяг і рукавички під час роботи з вологим ґрунтом. Регулярно мити руки, ретельно промивати овочі та фрукти. Захищати продукти й воду від гризунів. Проводити дератизацію (знищення гризунів). Вакцинувати домашніх і сільськогосподарських тварин.

Загалом від початку року в Рівненській області було також зареєстровано чотири випадки лептоспірозу, що підкреслює актуальність бактеріальної загрози в Україні.

Нагадаємо, в Україні зростає занепокоєння через поширення вірусу Коксакі — надзвичайно контагійної інфекції, яка належить до групи ентеровірусів. Зокрема, в Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі серед дітей — станом на зараз недуга підтверджена у 13 випадках.