Незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон

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На Сумщині поліція викрила протиправну схему переправлення військовозобов’язаних через кордон, за допомогою якої 48-річна жінка підбирала наречених-ухилянтів.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Про підозру вже повідомили жительці міста Конотоп, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі України під час дії воєнного стану.

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На Сумщині поліція викрила протиправну схему переправлення військовозобов’язаних через кордон / © Поліція Сумської області

«У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 48-річна працівниця місцевого медичного закладу, використовуючи службову інформацію про осіб з інвалідністю, підшуковувала військовозобов’язаних для організації фіктивних шлюбів. Це, в свою чергу, дозволяло чоловікам уникати мобілізації та перетинати державний кордон України», — йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисниця не лише підбирала «наречених», а й особисто супроводжувала їх для подання заяви про одруження. За свої «послуги» вона вимагала від клієнтів до 90 тис. грн.

На Сумщині поліція викрила протиправну схему переправлення військовозобов’язаних через кордон / © Поліція Сумської області

Співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Сумській області спільно з представникам служби безпеки України та оперативниками 5-го прикордонного загону ДПСУ задокументували, що фігурантка встигла організувати фіктивне подання заяви до органів РАЦС у Сумах, але їй відмовили. Також вона планувала нову реєстрацію шлюбу в Чернігівській області. Під час спроби виїзду до міста Батурина для реалізації злочинного плану, її діяльність була припинена правоохоронцями.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Досудове розслідування триває. Ухвалою слідчого судді підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, прикордонники витягли порушника з олії на кордоні з Молдовою. Чоловік перебував у цистерні з рослинною олією. Він висів там серед спеціально зроблених кріплень, на страхувальних ременях. За домовленістю з водієм він занурився у відсік із олією по груди і подолав шлях від Вінниці до кордону.

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