Жінка пішла по гриби і знайшла "пальці мерця"

Гриб ксиларія / © Вікіпедія

У Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця».

Фото своєї знахідки жінка опублікувала у групі Грибники UA в соцмережі Facebook.

За її словами, під час перебування в лісі, їй трапилося дуже багато невідомих грибів, тому збирала вона тільки опеньки та сироїжки.

«Незнайомі гриби лише фотографувала, можливо серед них є і їстівні», — додала жінка.

На фотографіях, зокрема, зображено гриб ксиларію, який не має звичного капелюшка, а його моторошний вигляд може налякати.

Ксиларія схожа на товсті почорнілі гілочки або тонкі витягнуті стручки, що стирчать із моху чи пня. За свій моторошний вигляд гриб отримав назву «пальці мерця».

Цей незвичайний гриб росте у вологих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пеньках та повалених деревах.

Запах ксиларії слабкий, має неприємний аромат гнилі. Цей гриб не вважається отруйним, але й неїстівний. Його вживання може спричинити розлад шлунка.

