Жінка побила дитину посеред вулиці: прокуратура відкрила кримінальне провадження

У Харкові жінка побила дитину на вулиці / © Харківська обласна прокуратура

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Харківські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом насильства над дитиною. Приводом для реагування стало відео з побиттям 7-річного хлопчика, яке оприлюднили в соціальних мережах учора, 14 липня. Поліціянти оперативно встановили місце проживання родини та виїхали за адресою.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Під час перевірки з’ясувалося, що у двох кімнатах комунальної квартири мешкають 48-річна безробітна жінка, її мати та троє дітей: 12-річний хлопчик із розладом аутистичного спектра, 9-річна дівчинка та 7-річний син, який і постраждав від дій матері.

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Батько старших дітей помер, а батько наймолодшого проживає окремо. Усіх трьох дітей наразі вилучили з помешкання та госпіталізували до лікарні для проведення медичного обстеження.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за злісне невиконання батьківських обов’язків.

Як виявилося, раніше жінку вже притягували до адмінвідповідальності за аналогічне порушення. Також на початку року медики повідомляли поліцію, що наймолодшого хлопчика жодного разу не приводили на обов’язковий медичний огляд.

«Кожна дитина має право на безпеку та належне піклування. Якщо це право порушується, держава повинна реагувати рішуче. У цій справі буде ретельно перевірено всі обставини, а кожен, хто допустив порушення прав дітей, нестиме відповідальність, передбачену законом», — написав керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

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У Харкові дитину забрали від наркозалежної матері

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці та представники служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з помешкання, де були відсутні елементарні умови для життя.

Під час перевірки з’ясувалося, що дитина перебувала вдома сама, була голодною та брудною, не відвідувала школу, а у квартирі не було світла, газу, води та жодних продуктів.

Дівчинка розповіла, що її мати систематично зловживає наркотиками. Через загрозу для життя та здоров’я дитину негайно забрали та доправили до міської лікарні для обстеження. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 166 Кримінального кодексу України.

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