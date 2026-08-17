Жінка самостійно збільшила губи після відмови лікарів: скільки шприців філера ввела за раз

Губи / © Credits

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28-річна Софія Ліпс із Манчестера, яку називають володаркою «найбільших губ Британії», вирішила самостійно робити собі ін'єкції філерів. Річ у тім, що професійні клініки відмовилися проводити їй подальші процедури.

Про це повідомляє Mirror.

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За словами жінки, лікарі попереджали, що її губи вже надто розтягнуті, а додаткове введення філера може бути небезпечним. Однак Софія не дослухалася до рекомендацій і вирішила опанувати процедуру самостійно.

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Жінка заплатила 500 фунтів стерлінгів за шеститижневий онлайн-курс, де вивчала, зокрема, техніку введення ботоксу та філерів у губи, щоки й підборіддя.

Після навчання вона придбала в інтернеті 20 шприців філера по 1 мл кожен у продавця з Південної Кореї. Усі препарати Софія використала за один раз.

«Я використала їх усі одразу. Я дуже задоволена результатом і думаю, що вже готова робити це іншим людям», — розповіла вона.

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Жінка зізналася, що спочатку через значне розтягнення губ їй було складно їсти та пити. Через кілька днів після процедури, за її словами, залишилася лише невелика болючість.

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Софія також заявила, що вважає свою роботу кращою за результат процедур у професійних клініках. Вона прагне максимально неприродної зовнішності та називає свій образ «ультимативною лялькою».

Водночас у минулому жінка вже мала серйозні ускладнення після невдалої пластичної операції. За її словами, тоді вона ледь не померла: з-під пов'язок витікала зелена рідина через інфекцію та проблеми із загоєнням.

Попри це, Софія продовжує експериментувати із зовнішністю та не планує зупинятися на досягнутому.

Як ми писали, 28-річна болгарка Андреа Іванова, яка прагне мати найбільші у світі губи, витратила на численні косметичні процедури понад мільйон гривень. Вона регулярно збільшує губи філерами, а також робила ін’єкції гіалуронової кислоти в підборіддя, щелепу та вилиці й збільшила груди імплантами. Через ризики деякі косметологи відмовляються проводити їй подальші процедури. Попри це, Андреа не планує зупинятися. Після трансформації вона також змінила колір волосся, вибілила брови та зробила яскравий макіяж. Раніше жінка мала природніший вигляд і була брюнеткою.

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