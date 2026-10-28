Жінка спалила прапор України у самісінькому центрі Франківська: деталі від поліції (відео)

Жителька Івано-Франківська підпалила український прапор і була затирмана / © скриншот з відео

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У центрі Івано-Франківська 27 жовтня місцева мешканка публічно підпалила державний прапор України. Правоохоронці оперативно затримали порушницю, момент інциденту потрапив на відео очевидців.

Про це повідомили поліція Івано-Франківської області та місцеві телеграм-канали.

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В Івано-Франківську у вівторок близько 15:20 поліцейські затримали 47-річну місцеву жительку, яка публічно підпалила український прапор. Момент підпалу прапора, а також подальше затримання жінки очевидці зафіксували на відео.

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До поліції про інцидент повідомили свідки події, після чого правоохоронці прибули на місце порушення. Вони встановили особу жінки та доправили її до Івано-Франківського райуправління поліції для з’ясування всіх обставин.

«Фігурантка раніше не була судима, однак потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові правопорушення», — вказали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про публічну наругу над державними символами.

Затримана жителька Івано-Франківська, яка підпалила український прапор / © Поліція Івано-Франківської області

Дата публікації 15:01, 28.10.26 Кількість переглядів 8 У Франківську жінка спалила прапор України

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