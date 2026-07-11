Жінка в Одесі знімала секс-відео просто в СІЗО: все закінчилося несподівано

В Одесі жінка в СІЗО знімала пікантні відео / © УНІАН

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В Одесі до іспитового терміну засудили жінку, яка знімала пікантні відео, перебуваючи в місцевому СІЗО.

Про це йдеться у вироку Хаджибейського районного суду Одеси.

Жінка знімала в СІЗО пікантні відео

Інцидент стався в Одеському слідчому ізоляторі. Жінка, яку підозрюють ще й у крадіжці та хабарництві, таємно використовувала мобільний телефон з підключенням до мережі Інтернет.

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Вона зняла шість порно-роликів та продала іншим підсудним за каву й цигарки.

Підозрювана провину визнала та розкаялася

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень за чч. 2 та 3 ст. 301 КК України визнала повністю. Вона підтвердила всі вищевикладені обставини, надала правдиві показання, які повністю збігаються з даними слідства, та заявила про щире каяття у скоєному, висловивши глибокий жаль.

Вирок суду

Зважаючи на те, що обставини справи ніким не оспорювалися, суд визнав недоцільним додаткове дослідження доказів. Обставин, які б обтяжували покарання жінки, виявлено не було. Як пом’якшувальні фактори суд врахував її щире каяття і те, що за цими статтями вона притягується до відповідальності вперше.

Хаджибейський районний суд міста Одеси ухвалив:

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Визнати жінку винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України.

Призначити їй остаточне покарання за сукупністю злочинів (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розміщенням і розповсюдженням творів, зображень та відеопродукції через мережу Інтернет терміном на 1 рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

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