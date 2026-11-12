Жінка віддала 175 тисяч за "порятунок" сина з ТЦК, а потім заявила, що її загіпнотизували: що вирішив суд

Жінка віддала 175 тисяч незнайомцю / © Unsplash

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На Прикарпатті жінка переказала незнайомому чоловікові 175 тисяч гривень, а згодом захотіла повернути гроші через суд, припустивши, що під час платежів перебувала під дією гіпнозу чи іншого психологічного впливу. Натомість власник банківського рахунку запевняв, що передав картку знайомим, які нібито обіцяли допомогти забрати її сина з ТЦК або полігону.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Жінка переказала 175 тисяч гривень за «порятунок» сина з ТЦК і запевняє, що була під гіпнозом: справа дійшла до суду

Як ідеться у матеріалах Долинського районного суду Івано-Франківської області, 7 квітня 2026 року позивачка переказала зі свого рахунку в АТ «ПУМБ» 100 тисяч гривень на картку АТ «Універсал Банк», що належала незнайомому чоловікові.

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Вже наступного дня, 8 квітня, вона переказала на той самий рахунок ще 75 тисяч гривень. Жінка наполягала, що обидві транзакції були помилковими: з отримувачем коштів вона не знайома, ніколи з ним не спілкувалася та жодних домовленостей не мала. Пояснити свої дії вона не змогла, припустивши, що під час переказів на неї чинили незрозумілий психологічний вплив.

Оскільки чоловік гроші не повернув, жінка подала позов про стягнення коштів. Відповідач позов не визнав і просив відмовити в його задоволенні через недоведеність вимог, а також клопотав про постановлення окремої ухвали.

Він підтвердив, що не знає позивачку, проте висунув власну версію подій. За словами чоловіка, він добровільно надав доступ до свого рахунку двом знайомим, які на момент суду вже перебували в розшуку. Саме вони, за твердженням відповідача, обіцяли жінці «посприяти» у поверненні її сина з територіального центру комплектування та соціальної підтримки або полігону.

Сам власник рахунку запевняв, що грошей не бачив і не витрачав, а коли після початку судового процесу спробував зв’язатися з тими знайомими, вони заблокували його номери.

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Дослідивши матеріали справи № 343/1333/26, суд став на бік позивачки. Для застосування статті 1212 ЦК України мають збігатися три умови: набуття майна, здійснення цього коштом іншої особи та відсутність достатньої правової підстави як на момент переказу, так і під час розгляду спору.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду від 14 квітня 2020 року у справі № 495/2442/16-ц, згідно з якою гроші, отримані без договірних відносин та належної юридичної підстави, підлягають поверненню. Факт зарахування 175 тисяч гривень на рахунок відповідача підтвердили банківські квитанції від 7 та 8 квітня 2026 року.

Аргументи чоловіка про передавання картки іншим людям суд не прийняв, назвавши їх голослівними та не підтвердженими жодними доказами. Посилаючись на Закон України «Про платіжні послуги», суд зазначив, що саме власник рахунку зобов’язаний не допускати використання карток, паролів і банківських застосунків сторонніми особами.

Водночас суд окремо зауважив, що не встановлював ані факту гіпнозу, про який припускала жінка, ані реальності історії про «допомогу з ТЦК», озвученої відповідачем — вирішальним став лише факт безпідставного отримання грошей.

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У підсумку Долинський районний суд повністю задовольнив позов і постановив стягнути з власника рахунку 175 000 гривень безпідставно набутих коштів, а також 1400 гривень сплаченого жінкою судового збору за квитанцією від 8 червня 2026 року — загалом 176 400 гривень.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів від дня проголошення.

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