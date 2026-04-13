Жінка вигадала, як отримати 2,4 млн грн компенсації від держави: як працювала схема

Жінка вигадала, як отримати гроші від держави

Реклама

У Харкові Основ’янський районний суд виніс вирок жінці, яка через застосунок «Дія» намагалася отримати компенсацію за «зруйнований» будинок у Куп’янському районі.

Житло розвалилося ще за роки до повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Мешканка Харкова розробила детальний план. У грудні 2024 року вона подала заяву через «Дію» на отримання житлового сертифіката. Об’єктом «руйнувань» став її будинок у селі Сенькове.

Згідно з державними розрахунками, за «знищене» майно їй мали нарахувати 2 414 359 гривень. Це сума, яка дозволила б придбати нове житло в будь-якому куточку України. Проте був один нюанс: будинку на вулиці Ізюмській не існувало в цілісному стані ще з 2018 року.

Як викрили обман

Коли комісія Курилівської сільської військової адміністрації почала розгляд заяви, виникли сумніви. Територія навколо руїн не мала типових ознак обстрілів чи пожеж від бойових дій. Аби перевірити свої припущення, члени комісії звернулися до архівних знімків сервісу Google Earth.

Результат був красномовним: супутник зафіксував руйнування будівлі на знімках за 2018 та 2021 роки. Тобто майно було демонтоване або розвалилося від старості задовго до того, як у село прийшла війна. У виплаті жінці відмовили, а матеріали передали до прокуратури.

Реклама

Що розповіла підсудна

На лаві підсудних жінка не стала заперечувати очевидне. Вона визнала, що в будинку ніхто не жив, а чоловік лише намагався робити там якийсь ремонт.

«Обвинувачена свою вину визнала у повному обсязі, пояснивши, що будинок був зруйнований до початку бойових дій. Щиро кається у вчиненому», — йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Суд кваліфікував дії харків’янки як закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України). Це особливо тяжкий злочин, за який зазвичай загрожує реальний термін.

Проте, враховуючи відсутність судимостей, позитивну характеристику з роботи та щире каяття, суддя виявив милосердя.

Реклама

Вирок: 5 років позбавлення волі.

Покарання: Звільнення від відбування терміну з іспитовим строком 2 роки.

