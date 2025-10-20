Жінка використала коректор, щоб не пустити сина до армії: що вона утнула

Коректор / © Pixabay

Реклама

Жителька Рівненської області вирішила допомогти синові уникнути мобілізації. Для цього вона за допомогою програми Photoshop та коректора змінила групу інвалідності у своїх документах і передала підроблені довідки синові для подання до ТЦК та СП.

Про це стало відомо з вироку Костопільського районного суду.

Слідство встановило, що підприємиця з села Зносичі Сарненського району Рівненщини намагалася допомогти своєму синові уникнути мобілізації. Для цього жінка підробила документи, змінивши власну групу інвалідності з третьої на другу, що давало її сину право на відстрочку від призову.

Реклама

Згідно з матеріалами суду, 2024 року жінка відсканувала своє пенсійне посвідчення, де була зазначена III група інвалідності, і за допомогою програми Photoshop відредагувала зображення, замінивши запис на «II група». Після цього вона роздрукувала фальшивий документ.

Крім того, підприємиця підробила і довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) — зробивши копію, виправила слово «третя» на «друга» за допомогою коректора. Обидва фальсифіковані документи жінка передала синові, який подав їх до ТЦК, намагаючись підтвердити, що його мати має II групу інвалідності.

Втім, за офіційними даними Рівненської обласної МСЕК, жінці справді встановлено лише III групу інвалідності.

Суд визнав жінку винною у підробці та використанні підроблених документів. Під час розгляду справи обвинувачена повністю визнала провину, розкаялася та співпрацювала зі слідством, що суд врахував як пом’якшувальні обставини. Вона також не мала раніше судимостей, не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

Реклама

Згідно з вироком, жінці призначено штраф у розмірі 8500 грн. Суд також скасував арешт на вилучене майно — зокрема, сканер Canon, який використовувався для виготовлення копій документів.

До слова, у Дніпрі чоловіка засудили до двох років іспитового терміну за укладення фіктивного шлюбу із жінкою з ІІ групою інвалідності. Він визнав, що одружився виключно з метою уникнути мобілізації та оформити відстрочку, оскільки реальних стосунків між ними не було.