Жінка викинула домашню кішку жити "під кущ" через лоток: в Мережі спалахнув гучний скандал

Жінка викинула кота на вулицю. Фото: Надія Боровенко/Facebook

Реклама

На Київщині жінка заявила, що виставила домашню кішку на вулицю після того, як та кілька разів сходила в туалет поза лотком. Її дописи викликали хвилю обурення в соцмережах.

Про випадок повідомили зооволонтери Animagus.

За їхніми даними, кішка прожила в родині близько семи років. Жителька Київщини Надія Боровенко спочатку опублікувала допис у Threads, у якому повідомила, що винесла тварину «жити під кущ». Своє рішення вона пояснила тим, що за останні кілька місяців кішка тричі сходила в туалет на ліжко та декілька разів в кошик із білизною.

Реклама

У дописі жінка заявила, що саме вона прибирає за твариною, тому вважає, що має право вирішувати її подальшу долю.

«Винесла кішку жити на вулицю під кущ. Рішення оскарженню не підлягає. Дітям пофіг, чоловік в істериці. Але хто прибирає, той вирішує. Третій раз за останні пару місяців наср*ла мені в ліжко, вчора тільки постелила чисту постіль, ще декілька разів гадила в кошик з білизною… вважаю, що в моєму домі мають дотримуватись моїх правил, а не ср*ти мені на голову. Тож кінець нашої котячої епохи, трохи сумно, але вважаю вона сама обрала свою долю», — написала жінка.

У Animagus також повідомили, що подали онлайн-заяву до поліції через цей випадок і закликали небайдужих допомогти встановити долю тварини.

Реакція Мережі

Після цього в Threads та Facebook масово розкритикували її вчинок. У коментарях люди наголошували, що така поведінка кішки може свідчити про проблеми зі здоров’ям і тварина потребує огляду ветеринара.

Реклама

Реакція соцмереж на допис Надії Боровенко / © скриншот

Реакція соцмереж на допис Надії Боровенко / © скриншот

Реакція соцмереж на допис Надії Боровенко / © скриншот

Реакція соцмереж на допис Надії Боровенко / © скриншот

Реакція соцмереж на допис Надії Боровенко / © скриншот

Користувачі соцмереж також звернули увагу на архівний допис Надії Боровенко від 2019 року. Тоді вона розповідала, що кішка випала з балкона, зазнала травм і проходила лікування.

Допис Надії Боровенко. Фото: @lily_raditska

У відповідь на критику Надія Боровенко підтвердила, що справді вигнала кішку. Вона пояснила, що тварина ходила не в лоток тоді, коли його не прибирали, а також написала, що кішку заводила не вона, а її дитина. У коментарі жінка додала: «Погано поводиться — на смітник».

Відповідь Надії на критику в Threads. Фото: Animagus

Згодом вона видалила свої публікації з Threads і Facebook, а також закрила профіль у соцмережах.

До обговорення також долучилися зоозахисники та публічні особи. Зокрема, речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов різко засудив вчинок жінки, заявивши, що кішки зазвичай починають ходити повз лоток через проблеми зі здоров’ям.

Реклама

Реакція речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова / © скриншот

До обговорення також долучилася ГО «Захист тварин „Плюшка“». В організації заявили, що залишити домашню кішку в небезпеці є жорстоким поводженням із твариною.

Реакція ГО «Захист тварин „Плюшка“» / © скриншот

Реакція ГО «Захист тварин „Плюшка“» / © скриншот

Нагадаємо, раніше в Україні один за одним набули розголосу випадки, пов’язані з тваринами. Серед них — скандал довкола висловлювань судді «МастерШефа» Ольги Мартиновської, розслідування щодо неповнолітньої з Павлограда, яку підозрюють у знущаннях з тварин, а також загибель котів і собак у різних містах країни.

Новини партнерів