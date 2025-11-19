Співмешканка витратила мільйон гривень військового на відпочинок у Європі та чоловіків: їй оголосили підозру

Жінку підозрюють у крадіжці / © Київська обласна прокуратура

Фастівська окружна прокуратура (Київська область) повідомила про підозру 57-річній жінці у вчиненні крадіжки в особливо великому розмірі, скоєної в умовах воєнного стану. Співмешканка, якій військовослужбовець довірив свою банківську картку для накопичень, нібито витратила понад 1 мільйон гривень на власні потреби. Також вона витрачала гроші на закордонні поїздки та розваги з іншими чоловіками.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Підозру оголошено за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що військовослужбовець, вирушаючи на передову та перебуваючи у зоні бойових дій, передав своїй співмешканці банківську картку. Чоловік повністю довіряв жінці та просив її знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання — автомобіль та будинок.

Переписка з підозрюваною у крадіжці. / © Київська обласна прокуратура

Проте, за версією слідства, підозрювана вирішила розпорядитися грошима на власний розсуд. У період із березня 2022 року по серпень 2023 року вона систематично знімала кошти, загальна сума яких перевищила 1 мільйон гривень.

Витрати жінки включали особисті потреби, відпочинок у країнах Європи, а також проведення часу з іншими чоловіками. Після виявлення зникнення коштів військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів. Наразі потерпілому завдано значної матеріальної шкоди, яка досі не відшкодована.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання для 57-річної підозрюваної запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

