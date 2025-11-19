ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
2 хв

Співмешканка витратила мільйон гривень військового на відпочинок у Європі та чоловіків: їй оголосили підозру

Жінка витратила понад мільйон гривень військового на відпочинок у Європі та чоловіків. Їй оголосили підозру.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Жінку підозрюють у крадіжці

Жінку підозрюють у крадіжці / © Київська обласна прокуратура

Фастівська окружна прокуратура (Київська область) повідомила про підозру 57-річній жінці у вчиненні крадіжки в особливо великому розмірі, скоєної в умовах воєнного стану. Співмешканка, якій військовослужбовець довірив свою банківську картку для накопичень, нібито витратила понад 1 мільйон гривень на власні потреби. Також вона витрачала гроші на закордонні поїздки та розваги з іншими чоловіками.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Підозру оголошено за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що військовослужбовець, вирушаючи на передову та перебуваючи у зоні бойових дій, передав своїй співмешканці банківську картку. Чоловік повністю довіряв жінці та просив її знімати кошти, обмінювати їх на валюту й відкладати на майбутні спільні придбання — автомобіль та будинок.

Переписка з підозрюваною у крадіжці. / © Київська обласна прокуратура

Переписка з підозрюваною у крадіжці. / © Київська обласна прокуратура

Проте, за версією слідства, підозрювана вирішила розпорядитися грошима на власний розсуд. У період із березня 2022 року по серпень 2023 року вона систематично знімала кошти, загальна сума яких перевищила 1 мільйон гривень.

Витрати жінки включали особисті потреби, відпочинок у країнах Європи, а також проведення часу з іншими чоловіками. Після виявлення зникнення коштів військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів. Наразі потерпілому завдано значної матеріальної шкоди, яка досі не відшкодована.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання для 57-річної підозрюваної запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали трьох чоловіків віком 18, 19 і 28 років, які напали на 38-річного військовослужбовця, що проходив реабілітацію в столиці. За даними слідства, між військовим і групою молодиків виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку. Нападники повалили чоловіка на землю та почали бити його руками й ногами, після чого втекли з місця події.

Також раніше ми писали про те, що у Києві на Печерську двоє чоловіків з ножем і викруткою напали на пораненого військового.

Дата публікації
Кількість переглядів
427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie