Жінка з однорічною дитиною потрапила до лікарні після інциденту з військовими: що кажуть в поліції та ТЦК

В Одесі поліція перевіряє повідомлення місцевої мешканки про інцидент, який стався начебто під час примусової мобілізації. За словами заявниці, люди у військовій формі силоміць затягли до бусика її чоловіка, а також її разом з однорічною дитиною.

Інформацію про цей випадок поширили місцеві Telegram-канали.

Жінка стверджує, що люди, які були вдягнуті в «піксель», не представилися і не перевіряли документи у її чоловіка, а напали на нього зі спини, застосували перцевий газ та затягли до бусика. Після цього в бусику опинилася і дружина затриманого з однорічною дитиною.

«Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік дому», — написала вона.

Потерпіла внаслідок інциденту оприлюднила документи, які свідчать, що їй довелося звертатися по медичну допомогу до лікарні. Жінка дістала забиті місця м’яких тканин голови, обличчя та ноги. У дитини діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку.

Що кажуть у поліції

У поліції Одеської області кореспонденту ТСН.ua повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

Як зазначила речниця поліції Одеської області Любов Гордієвська, до правоохоронців звернулася громадянка із заявою про побиття її та її однорічної дитини особами у військовій формі під час силового затримання чоловіка.

Також вона додала, що факт участі або неучасті в цьому інциденті працівників ТЦК, можливо, уповноважений коментувати ТЦК.

Офіційний коментар ТЦК

В Одеському обласному ТЦК повідомили, що повідомлення зі звинуваченнями щодо неправомірних дій військовослужбовців під час заходів оповіщення у місті Одеса було виявлено під час моніторингу соцмереж.

«Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно ініційовано службову перевірку за даним фактом. Наразі ми тісно взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин події», — повідомили у відомстві.

В обласному ТЦК зауважили, що військовим «прикро чути про такі звинувачення».

«Висловлюємо жаль з приводу стресової ситуації, у якій опинилися мати та дитина. Водночас просимо громадськість дочекатися офіційних результатів перевірки та висновків компетентних органів», — йдеться в офіційному коментарі.

У відомстві запевнили, що у разі доведення причетності та вини військовослужбовців, їх буде притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцю Ковельського районного ТЦК та СП. Разом із колегами він застосував силу та спецзасоби до 60-річного чоловіка, який за віком навіть не підлягав мобілізації.