Жінка заявила, що її мобілізовують, щоб отримати від “коханого” 120 тис. грн

У Миколаївській області засудили жінку, яка вигадувала різні неприємності, щоб отримати від чоловіка, з яким познайомилась у соцмережах, гроші.

Про це йдеться у вироку Врадіївського районного суду Миколаївської області.

Жінка познайомилась із чоловіком та вимагала у нього грошей

На початку 2024 року підсудна вирішила підзаробити у соцмережах. Вона придбала кілька сім-карток і створила у Facebook два профілі на імена, завантаживши туди фотографії привабливих жінок, яких знайшла в інтернеті.

Жертвою став мешканець області. Шахрайка почала активне листування з ним одночасно з обох акаунтів, видаючи себе за різних людей.

Згодом вона почала вигадувати «жалісливі» приводи для переказу коштів:

Повідомила, що потрапила в аварію і терміново потребує грошей на лікування. Лише за один вечір 19 червня 2024 року чоловік здійснив 8 платежів на суму 39 200 грн. Від імені іншої «жінки» розповіла, що поїхала до Києва шукати роботу, залишилася без копійки і не має за що повернутися додому. Просила гроші на відновлення транспорту та ремонт вхідних дверей після вигаданого конфлікту з сусідом. Одним із найцинічніших епізодів стала вимога 17 000 грн нібито для «вирішення питання» стосовно її мобілізації до лав Збройних сил України. Останнім великим траншем стали 20 000 грн на оплату боргу за електроопалення.

Загалом за кілька місяців «віртуального кохання» потерпілий перерахував жінці 119 400 гривень.

Каяття в суді та вирок

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину та підтвердила, що всі історії були вигадкою. Суд врахував, що жінка раніше не була судимою, виховує двох дітей та щиро розкаялася.

Вирок суду:

Суд вирішив визнати жінку винною за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно).

Суд звільнив жінку від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік .

Суд зобов’язав стягнути з шахрайки на користь потерпілого всю суму завданих збитків — 114 400 грн (частину коштів у сумі 20 000 грн уже було повернуто під час слідства).

Крім того, суд постановив конфіскувати у власність держави два мобільні телефони (Redmi Note 12 та HOMI), які були знаряддями злочину. Банківські картки, через які проходили гроші, підлягають знищенню.