Жінка заманювала чоловіків на побачення, щоб шантажувати інтимним відео

Затримання групи шатнажистів / © Національна поліція Закарпатської області

Реклама

29-річна мешканка міста Миколаєва, що на Львівщині, вигадала пікантну схему для шантажу. Вона домовлялася з чоловіками про інтимні побачення на орендованих квартирах, де їх знімали на відео її спільники.

Про подробиці цієї схеми повідомило видання Lviv.media з посиланням на вирок Ужгородського суду, опублікований в Єдиному державному судовому реєстрі.

Свою діяльність шантажисти розпочали ще шість років тому, наприкінці 2019 року у Чернівцях. Тут в одному з кафе жінка розіграла сцену сварки зі своїм спільником, привернувши увагу потенційної жертви. Після цього познайомилася з потерпілим і через кілька тижнів запросила його до Львова.

Реклама

В орендованій квартирі чоловіка зняли на відео під час інтиму та почали шантажувати. За те, щоб його відео не потрапило у Мережу, потерпілий віддав майже 100 тисяч гривень.

Влітку 2000 року таку ж схему шантажисти застосували в Ужгороді, шукаючи клієнтів у соцмережах.

Після онлайн-знайомства з мешканцем обласного центру жінка запросила його до орендованої квартири. Під час інтиму туди увірвалися двоє її спільників, які почали знімати відео. У потерпілого вимагали 2000 доларів.

Однак коли шантажисти намагалися отримати відкупне, правоохоронці провели спецоперацію й затримали всіх трьох учасників групи.

Реклама

За вироком суду жінку визнали винною і призначили їй покарання — 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік і 2 місяці.

Одного з її спільників також визнали винним, але він теж обійшовся «умовним» покаранням строком на 1 рік.

Третього учасника схеми суд виправдав, вважаючи його вину не доведеною.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-франківську чоловік у стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вистрелив з пістолета просто посеред вулиці.