Жінка замовила напад на колишнього, а поліція виконала її "прохання": як усе трапилося

На Одещині жінка силою хотіла відібрати майно у військового. / © Національна поліція України

Правоохоронці затримали 37-річну жительку Березівського району, яка організувала замовне побиття та залякування свого колишнього чоловіка-військовослужбовця, щоб змусити його переписати на неї майно. Зловмисниця була викрита завдяки спецоперації поліції з інсценуванням злочину.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як встановили слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області, жінка шукала виконавця, який мав побити її колишнього чоловіка, залякати його та змусити оформити на неї цінні активи: торговельний павільйон та кілька автомобілів.

За послугу зловмисниця готова була заплатити 6,5 тисяч доларів. Щоб задокументувати злочин, правоохоронці взяли ситуацію під повний контроль, зігравши роль «виконавця».

Жінка передала «найманцю» завдаток у розмірі 500 доларів. Поліція інсценувала побиття чоловіка та підготувала імітаційні документи про відчуження майна. «Виконавець» передав замовниці «докази» успішно виконаної роботи. Щойно жінка передала «найманцю» решту обіцяних коштів, її затримали на місці.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру в організації вимагання права на чуже майно, поєднаного з насильством, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

