Жінка замовила вбивство коханця своєї доньки: суд виніс вирок

Кілер

У Полтавській області 65-річна жінка найняла «кілера», щоб знешкодити коханця своєї доньки. За це її засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Конфлікт в родині виник у 2020 році, коли донька підсудної вирішила розлучитися з чоловіком, який працював за кордоном, і розпочала стосунки з іншим чоловіком. Мати не змогла вплинути на доньку та вважала новий зв’язок загрозою родині.

У серпні 2023 року пенсіонерка звернулася до сторонньої особи через «посередника» — запропонувала виступити в ролі кілера, передавши 200 доларів як завдаток й фото «жертви». Після виконання замовлення обіцяла виплатити решту суми.

Проте найманець замість виконання обіцяного звернувся до поліції, щоб повідомити про наміри жінки. Він надав записи розмов та інші докази. Правоохоронці інсценували смерть потенційної жертви, щоб затримати замовницю в момент передачі решти коштів.

Під час судового розгляду обвинувачена стверджувала, що не планувала вбивство, а лише хотіла, щоб коханця «залякали». Суд не повірив її запереченням. Жінку визнали винною у замаху на умисне замовне вбивство і засудили до 10 років позбавлення волі.

Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.