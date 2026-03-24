Жінка збила відомого на всю Україну оленя і кинула його в критичному стані: всі деталі ДТП та у якому стані Борис

Олень Борис

На Рівненщині під колеса автівки потрапив олень Борис — місцевий улюбленець та справжня зірка соцмереж, який роками вільно гуляв вулицями та дорогами селища Зарічне. Поліція вже розшукала водійку, що збила тварину й втекла з місця ДТП, а за порятунок травмованого оленя взялися столичні фахівці.

На Рівненщині авто збило відомого оленя Бориса

У Зарічненському районі Рівненської області сталася ДТП, унаслідок якої автомобіль збив оленя на ім’я Борис. Аварія сталася 23 березня близько 19:15 на вулиці Центральній. Про наїзд правоохоронцям повідомив 57-річний місцевий житель, який став свідком того, як невідомий автомобіль збив тварину та одразу зник у темряві.

Згодом, поліція розшукала водійку, яка збила місцевого улюбленця. Нею виявилася 28-річна жінка на «Mercedes», яка в день ДТП їхала без увімкнених фар. Водійка пояснила, що втекла після наїзду, бо злякалася.

Поліцейські також знайшли пошкоджене авто біля дому порушниці. Жінка була тверезою, але на неї склали три адмінпротоколи: за спричинення ДТП, відсутність страховки та втечу з місця події.

Автівка, за кермом якої у день ДТП була 28-річна мешканка Рівненщини

У якому стані олень Борис

Мисливствознавець Руслан Христюк розповів у коментарі для ТСН.ua, що олень Борис був частим гостем у селищі. Того вечора чоловік почув звук машини, яка їхала без світла, а потім — різкий вереск гальм та удар. Коли він вибіг на вулицю, Борис уже лежав травмований.

Спершу оленя хотіли везти до київської клініки на повне обстеження. Чекали навіть на фахівця, який би дистанційно приспав тварину, бо через біль і переляк Борис нікого до себе не підпускав.

Олень Борис / Відео Руслана Христюка / © ТСН

Згодом від поїздки до столиці відмовилися — такий переїзд міг лише зашкодити. Тепер УЗД та рентген робитимуть прямо на місці: для цього до Зарічного вже виїхали спеціалісти з «Домівки врятованих тварин».

Чим прославився олень Борис, якого нещодавно збила автівка

Олень Борис — справжня зірка Рівненщини та улюбленець соцмереж. Уже шість років він вільно гуляє вулицями селища Зарічного, заходить у гості до місцевих та навіть «шопінгує» біля магазинів.

Його історія почалася в лісгоспі, куди його привіз Руслан Христюк. Після нападу вовка на вольєр тварин випустили на волю, але Борис за рік повернувся до людей.

Олень Борис

Місцеві обожнюють согатого — підгодовують яблуками й бананами, а його улюблене місце для відпочинку — клумба біля пошти. Хоча Борис іноді шкодить, поїдаючи тюльпани, виселяти його ніхто не хоче.

Навпаки, олень став візитівкою громади, приваблює туристів і навіть потрапив у телемарафон та ТікТок-тренди.

Нагадаємо, останнім часом ці благородні тварини стають жертвами рук людини в Україні. Зовсім нещодавно на Київщині браконьєри застрелили оленя-рекордсмена Руні в екопарку «На рогах».

