"Жінка" зі щетиною: прикордонники затримали блогера, який хотів перетнути кордон з Молдовою

Блогер у жіночому вбранні хотів перетнути кордон з Молдовою / © Державна прикордонна служба Польщі

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Бійці Чернівецького прикордонного загону затримали поблизу кордону з Молдовою чоловіка у жіночому вбранні.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала у бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили у неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину», — йдеться у повідомленні.

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Під час спілкування і перевірки документів з’ясувалося, що насправді вказана особа — 26-річний мешканець Львівської області.

«Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги. Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП)», — розповіли прикордонники.

Блогер з Львівщини у жіночому вбранні / © скриншот з відео

Василь — місцевий блогер і безпритульний, який ріс сиротою у дитячому будинку, останні роки продавав квіти у центрі Львова. Завдяки своїм оригінальним відео у ТікТок, він здобув певну популярність.

Нагадаємо, на кордоні зупинили «цікаве» подружжя: дружина старша на 36 років та ще й виявилася тещею.

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