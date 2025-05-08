ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
571
Час на прочитання
1 хв

"Жінка" зі щетиною: прикордонники затримали блогера, який хотів перетнути кордон з Молдовою

Блогер з Львівщини вбрався у жіночу сукню і пішки прямував у бік Молдови.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Блогер у жіночому вбранні хотів перетнути кордон з Молдовою

Блогер у жіночому вбранні хотів перетнути кордон з Молдовою / © Державна прикордонна служба Польщі

Бійці Чернівецького прикордонного загону затримали поблизу кордону з Молдовою чоловіка у жіночому вбранні.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала у бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили у неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину», — йдеться у повідомленні.

Під час спілкування і перевірки документів з’ясувалося, що насправді вказана особа — 26-річний мешканець Львівської області.

«Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги. Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 202 та 204-1 КУпАП)», — розповіли прикордонники.

Блогер з Львівщини у жіночому вбранні / © скриншот з відео

Блогер з Львівщини у жіночому вбранні / © скриншот з відео

Василь — місцевий блогер і безпритульний, який ріс сиротою у дитячому будинку, останні роки продавав квіти у центрі Львова. Завдяки своїм оригінальним відео у ТікТок, він здобув певну популярність.

Нагадаємо, на кордоні зупинили «цікаве» подружжя: дружина старша на 36 років та ще й виявилася тещею.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie