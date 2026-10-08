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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1668
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Жінка зникла майже два роки тому, а потім її тіло знайшли на городі: деталі справи

Мешканка Харківщини майже два роки вважалася безвісти зниклою. Тепер поліція розкрила жахливі обставини її загибелі.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Вбивство жінки на Харківщині

Вбивство жінки на Харківщині / © Поліція Харківської області

В одному із сіл Чугуївського району Харківщини сталася трагедія. 43-річна жінка зникла після візиту до знайомого. Подробиці її загибелі стали відомі лише зараз.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Вбивство на Харківщині: конфлікт через військовий квиток

За даними слідства, 2024 року 43-річна жінка прийшла в гості до 50-річного місцевого мешканця, якого знала особисто.

Під час перебування в будинку чоловік виявив, що з кишені його куртки, залишеної на кухні, зник військовий квиток. У викраденні документа він запідозрив гостю. Між ними виникла сварка.

«Під час сварки чоловік напав на жінку та задушив її», — повідомили правоохоронці.

Після цього чоловік намагався приховати сліди злочину. За даними поліції, він спалив особисті речі жінки, а тіло закопав на території власного домоволодіння.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, жінка померла внаслідок механічної асфіксії — через перекриття доступу повітря.

/ © Поліція Харківської області

© Поліція Харківської області

/ © Поліція Харківської області

© Поліція Харківської області

Поліція майже два роки розслідувала зникнення жінки

Під час слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції встановили причетність 50-річного чоловіка до вбивства та виявили місце, де було закопане тіло жінки.

8 жовтня 2026 року слідчі за процесуального керівництва Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Харкові конфлікт між військовослужбовцями двох підрозділів закінчився стріляниною та загибеллю 33-річного військового.

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