Укрaїнa
159
2 хв

Жінкам в Україні доводиться відкладати на квартиру довше, ніж чоловікам — дослідження

Дослідження показує, що в середньому жінки потребують більше часу, ніж чоловіки, щоб накопичити на власну квартиру.

Катерина Сердюк
Жінка працює / Ілюстративне фото

Жінка працює / Ілюстративне фото / © Freepik

Щоб придбати 1-кімнатну квартиру в Києві, чоловіку потрібно в середньому 6,4 річні зарплати, а жінці — 8,5. Усе через зарплатну нерівність: робота жінок досі оплачується приблизно на 20% менше, ніж чоловіків.

Про це свідчать дані спільного дослідження ЛУН та work.ua.

Причина — гендерна нерівність

Гендерна різниця у заробітках зберігається навіть у межах однієї професії. Наприклад, менеджеру з продажів чоловікові вистачає 6,4 річної зарплати, щоб накопичити на квартиру, тоді як жінці потрібно 8,5. У касирів показники ще вищі: 8,5 річних зарплат у чоловіків та 10,2 — у жінок.

У деяких українських містах ця різниця ще помітніша. Так, жінкам у Рівному доводиться відкладати на житло до 3,5 років довше. Власне житло залишається однією з ключових складових економічної автономії, але через гендерний розрив жінкам досягти фінансової незалежності значно складніше.

Дані дослідження

Щобільше, нерівність спостерігається навіть в межах однієї професії. До прикладу:

  • менеджер з продажів: 6,4 зарплати має відкласти чоловік для придбання житла і 8,5 річних зарплат — жінка;

  • касир — 8,5 річних зарплат на житло у чоловіків і 10,2 — у жіно

«Наявність власного житла у жінок є частиною економічної автономії, яка, зокрема, може запобігати випадкам домашнього насильства. І як показує дослідження жінкам накопичити на квартиру у середньому важче, ніж чоловікам», — відзначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

Раніше йшлося про те, що вартість ремонту квартири в Україні у 2025–2026 роках значною мірою залежить від типу робіт, площі житла та міста. Через подорожчання матеріалів і нестачу майстрів ціни за останній рік зросли приблизно на чверть. Косметичний ремонт у середньому коштує від 100 до 300 доларів за квадратний метр, або від близько 6000 грн за м². Капітальний ремонт у новобудовах може починатися приблизно від 450 доларів за м², а дизайнерський — від 600 доларів і понад 1000 доларів за м². У великих містах, зокрема Києві, Львові чи Одесі, ремонт зазвичай на 20–40% дорожчий, ніж у середньому по країні.

