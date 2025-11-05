Жінку двічі збили на дорозі під Львовом: подробиці від поліції

ДТП / © Поліція Львівської області

На об’їзній Львова сталася смертельна ДТП: невідому жінку послідовно збили два автомобілі. Поліція просить допомоги у встановленні її особи.

Про це пише поліція Львівської області.

Трагедія сталася 4 листопада близько 05:10 на автодорозі «Західний обхід міста Львова» поблизу села Сокільники Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 42-річний водій автомобіля Opel Zafira, мешканець Стрийського району, здійснив наїзд на невідому жінку віком близько 30 років. Після удару її відкинуло на зустрічну смугу, де на неї наїхала вантажівка DAF, якою керував 69-річний житель Дніпропетровської області.

Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її особу наразі не встановлено.

Правоохоронці повідомили прикмети загиблої: жінка середнього зросту, з темним волоссям, була одягнена у сині джинси та зелену куртку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про загиблу або обставини події, просять звертатися за номером 102 або до найближчого відділу поліції.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Поліція Львівщини продовжує з’ясовувати всі обставини трагедії та встановлювати особу загиблої жінки.

