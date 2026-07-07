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СБУ підтвердила, що виявили тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрювали у замаху на вбивство родини на території князівства.

Про це повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

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«Слідством встановлено, що після повернення до України вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший — колишній співробітник правоохоронних органів, другий — діючий співробітник ГУР МОУ. У них були проведені невідкладні слідчі», — йдеться у повідомленні.

Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення схоже на кімнату тортур. Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб.

Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської А., слідство відпрацьовувало їх, як осіб можливо причетних до замаху на вбивство у Монако.



Діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської А., яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. Водночас останній повідомив, що про контакти з Березовською А., перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не інформував своє керівництво та діяв на власний розсуд.

Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо

29 червня камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилку біля входу до житлового будинку в Монако. Невдовзі після цього стався вибух саме тоді, коли до будівлі заходили троє людей. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, начинений болтами та металевими кульками.

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Поранення дістав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та ще двоє людей — його дружина та дитина.

Згодом встановили особу підозрюваної. Це — 39-річна українка Анастасія Березовська. Заступник прокурора Монако повідомив журналістам, що вона, імовірно, була «переодягнена в чоловіка» і, можливо, діяла не сама.

Посадовці Монако вважають, що Березовська протягом кількох днів вивчала місце проживання жертв.

Під Києвом 6 липня виявили тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

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Дата публікації 13:52, 07.07.26 Кількість переглядів 29 Замах на Єрмолаєва в Монако: тіло підозрюваної знайшли під Києвом - відео

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