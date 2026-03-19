Укрaїнa
539
3 хв

Жінку помилково оголосили в розшук ТЦК: що сталося

Киянку без її відома поставили на військовий облік в одному з районних ТЦК Харкова, хоча вона не має медичної освіти і з таким проханням добровільно не зверталася.

Богдан Скаврон
Застосунок "Резерв+"

Застосунок «Резерв+» / © armyinform.com.ua

Жителька Києва Ірина Харациді-Логінова несподівано виявила, що її поставили на військовий облік і навіть оголосили в розшук ТЦК. При цьому жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та не зверталася до територіального центру комплектування добровільно.

Про цей випадок повідомляє «Суспільне».

Ірина, яка працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній, дізналася про свій статус військовозобов’язаної випадково, коли подавала звітність про працівників до Міністерства оборони. Там вона побачила і свої дані.

Коли жінка встановила застосунок «Резерв+», то виявила, що вона, філологиня за освітою, стоїть на обліку в одному з районних ТЦК у Харкові, де колись навчалася, як «солдат, категорія обліку військовозобов’язаних клубів і бібліотек, художник». Також там були дані про пройдену ВЛК 20-річної давності.

Ірина звернулася з запитами до ТЦК у Харкові, а також пішла до ТЦК за місцем реєстрації у Києві.

Юрист Оболонського РТЦК у місті Києві порадив жінці стати на облік, щоб була можливість зайнятися її справою. А в районному ТЦК у Харкові Ірині відповіли, що частину даних втратили під час бойових дій у Харкові влітку 2022 року, тож підтвердити або спростувати інформацію не можуть.

«На підставі викладеного повідомляємо, що на теперішний час відсутні правові підстави стосовно виключення вас з військового обліку військовозобов’язаних», — йдеться у відповіді на запит Ірини до Харківського ТЦК.

Що кажуть у Міноборони

Начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий стверджує, що в «Резерв+» зараз практично немає помилок, вони могли статися у разі внесення даних вручну під час оцифрування карток.

«Дані внесені про людину з її РНОКП, які внесли до картки працівники ТЦК до реєстру „Оберіг“. Для таких випадків ми рекомендуємо подати заявку до „Резерв+“ на виправлення даних онлайн і почекати, поки вручну оператор зможе підтвердити або спростувати те чи інше твердження. Або прийти з документами до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку, та попросити уточнити дані в реєстрі», — порадив він.

Помилковий розшук ТЦК: що радять юристи

Адвокатка Поліна Марченко наголосила на безпідставності внесення даних Ірини до реєстру військовозобов’язаних. За її словами, процедуру було порушено на кількох етапах: відсутності фактичної повістки, ігнорування місця проживання та реєстрації жінки.

Юристка радить писати скаргу на районне ТЦК з вимогою про видалення даних і виключення з військового обліку у зв’язку з тим, що така особа не є військовозобов’язаною і не підлягає автоматичній постановці на військовий облік. Якщо військові відповідатимуть відписками — звертатися з позовом до суду.

Як зазначило «Суспільне», цього тижня Ірину зняли з розшуку, але постановку на облік незаконною не визнали. Тому жінка продовжить писати запити та скарги, щоб її зняли з військового обліку.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік змінив стать і звернувся до ТЦК з вимогою виключити його з військового обліку, внісши відповідні відомості до реєстру «Оберіг». Коли ж його натомість відправили на ВЛК для обстеження, він звернувся з позовом до суду.

