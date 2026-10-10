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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по житловій п’ятиповерхівці в Запоріжжі: є загиблі, під завалами шукають людей

Внаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок частково зруйновано один із під’їздів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Вранці 10 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих і двох поранених, а під завалами можуть перебувати постраждалі.

Про це повідомив голова Ради оборони області Іван Федоров.

За його словами, російська атака забрала життя двох людей. Ще двоє мешканців дістали поранення.

Унаслідок влучання в житлову багатоповерхівку частково обвалився один із під’їздів.

На місці удару працюють рятувальні служби. Кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.

Раніше повідомлялося, що на півночі Рівненщини внаслідок ворожої атаки 9 жовтня постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

Ми раніше інформували, що упродовж тижня Росія влаштувала кілька кривавих ударів по українських містах і забрала життя майже сотні людей, ще близько 400 дістали поранення.

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