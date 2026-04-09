Жінку з Хмельниччини позбавили пенсії та змусили повертати державі 73 000 грн виплат

Жінка «купила» інвалідність та отримувала пенсію

У Хмельницькій області засудили жінку, яка оформила фейкову інвалідність, щоб отримувати пенсію та вивезти військовозобов’язаного сина за кордон.

Про це йдеться у вироку Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Якою схемою скористалася жінка

Влітку 2023 року жінка, не маючи жодних реальних захворювань, через посередників домовилася з лікарями — терапевтом і ревматологом місцевих лікарень. Медики сфабрикували цілу історію хвороби: витяг за витягом вони «малювали» жінці стаціонарне лікування з діагнозом «деформувальний остеоартроз».

На підставі цих фальшивок Кам’янець-Подільська МСЕК встановила жінці ІІ групу інвалідності.

Жінка допомогла синові втекти за кордон та незаконно отримувала пенсію

Головною метою схеми було не лише отримання пільг. У вересні 2023 року «особа з інвалідністю» разом із сином прибула до пункту пропуску «Краківець» на Львівщині.

Використовуючи підроблене пенсійне посвідчення, жінка забезпечила синові законну підставу для виїзду — супровід матері з інвалідністю. Син успішно перетнув кордон і до України більше не повертався.

Окрім виїзду сина, жінка протягом двох років (від липня 2023-го до червня 2025-го) справно отримувала пенсію по інвалідності. Загалом із державного бюджету вона незаконно одержала 73 525 гривень.

Вирок суду

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що була здорова, не лікувалася, а документи просто купила у знайомих. Щоб пом’якшити покарання, жінка:

Повністю повернула всі гроші Пенсійному фонду. Добровільно переказала 40 000 гривень на потреби ЗСУ.

Суд визнав жінку винною за статтями про шахрайство, підроблення документів і сприяння незаконному переправленню осіб через кордон. Її засудили до 1 року іспитового терміну.