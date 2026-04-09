Жінку з Хмельниччини позбавили пенсії та змусили повертати державі 73 000 грн виплат
Жінка з Хмельницької області оформила фейкову інвалідність, щоб її син зміг втекти за кордон, та незаконно отримувала пенсію.
У Хмельницькій області засудили жінку, яка оформила фейкову інвалідність, щоб отримувати пенсію та вивезти військовозобов’язаного сина за кордон.
Про це йдеться у вироку Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.
Якою схемою скористалася жінка
Влітку 2023 року жінка, не маючи жодних реальних захворювань, через посередників домовилася з лікарями — терапевтом і ревматологом місцевих лікарень. Медики сфабрикували цілу історію хвороби: витяг за витягом вони «малювали» жінці стаціонарне лікування з діагнозом «деформувальний остеоартроз».
На підставі цих фальшивок Кам’янець-Подільська МСЕК встановила жінці ІІ групу інвалідності.
Жінка допомогла синові втекти за кордон та незаконно отримувала пенсію
Головною метою схеми було не лише отримання пільг. У вересні 2023 року «особа з інвалідністю» разом із сином прибула до пункту пропуску «Краківець» на Львівщині.
Використовуючи підроблене пенсійне посвідчення, жінка забезпечила синові законну підставу для виїзду — супровід матері з інвалідністю. Син успішно перетнув кордон і до України більше не повертався.
Окрім виїзду сина, жінка протягом двох років (від липня 2023-го до червня 2025-го) справно отримувала пенсію по інвалідності. Загалом із державного бюджету вона незаконно одержала 73 525 гривень.
Вирок суду
У суді обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що була здорова, не лікувалася, а документи просто купила у знайомих. Щоб пом’якшити покарання, жінка:
Повністю повернула всі гроші Пенсійному фонду.
Добровільно переказала 40 000 гривень на потреби ЗСУ.
Суд визнав жінку винною за статтями про шахрайство, підроблення документів і сприяння незаконному переправленню осіб через кордон. Її засудили до 1 року іспитового терміну.