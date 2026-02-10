Жінку змусили повернути пенсію за півтора року: суд ухвалив жорстке рішення

Суд зобов’язав пенсіонерку повернути гроші державі / © ТСН.ua

Пересипський районний суд Одеси задовольнив позов Пенсійного фонду та постановив стягнути з місцевої мешканки понад 142 тисячі гривень виплаченої пенсії. Причиною стало скасування групи інвалідності, причому зроблено це було ретроспективно — «заднім числом».

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Пастка «заднього числа»

Історія жінки виглядала стандартно: у 2020 році їй вперше встановили ІІ групу інвалідності, яку вона підтверджувала під час переоглядів у 2021 та липні 2023 року. Останній документ гарантував їй статус до липня 2025 року.

Однак у справу втрутилася масштабна перевірка, ініційована рішенням РНБО від жовтня 2024 року. У лютому 2026 року новостворена «експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи» (структура, що замінила МСЕК) переглянула справу одеситки.

Вердикт був категоричним: скасувати інвалідність від 1 серпня 2023 року. Це створило юридичну колізію: жінка отримувала пенсію на законних (на той момент) підставах, але після рішення комісії виявилося, що юридично вона була здоровою останні півтора року.

Позиція суду: закон проти людини

Пенсійний фонд підрахував, що за період з серпня 2023-го до березня 2025 року жінка «зайве» отримала 142 861 гривню. Оскільки добровільно повернути цю суму вона відмовилася, справу передали до суду.

Суддя став на бік держави, посилаючись на статтю 1212 Цивільного кодексу України (набуття майна без достатньої правової підстави). Логіка рішення така: оскільки медичний висновок скасовано від 2023 року, то і правова підстава для виплат зникла саме з тієї дати. Тепер жінка зобов’язана не лише повернути всю суму пенсії, а й сплатити 1331 гривню судового збору.

Це рішення може стати сигналом для тисяч українців, чиї справи зараз переглядаються в рамках реформи: скасування статусу загрожує не лише втратою майбутніх виплат, а й багатотисячними боргами за минулі періоди.

Нагадаємо, деяких українців змусять повернути пенсію державі. Якщо з’ясується, що виплати нараховувалися без законних підстав, Пенсійний фонд має право вимагати повернення грошей. І це не виняток, а поширена практика.