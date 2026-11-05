Жінку звільнили через хворобу 2-річної дитини: чим усе закінчилося для роботодавця

У Запоріжжі жінку звільнили через хвору дитину

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У Запорізькій області велика мережа супермаркетів була змушена скасувати наказ про звільнення співробітниці, яка не вийшла на зміну через хворобу малолітньої дитини. Керівництво філії намагалося кваліфікувати законний догляд за малюком як прогул через сезонну інвентаризацію, проте втручання Державної служби з питань праці відновило справедливість.

Про це розповідає «Судово-юридична газета».

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Жінку, яка доглядала хвору дитину, звільнили за прогул: чи вдалося домогтися справедливості

Запорізьке управління інспекційної діяльності Державної служби України з питань праці домоглося поновлення на посаді та виплати компенсацій працівниці великої торгової мережі, яку незаконно звільнили за нібито безпідставний прогул.

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Жінка перебувала на офіційному електронному лікарняному для догляду за хворим дворічним сином, однак керівництво філії розцінило її відсутність під час інвентаризації як порушення трудової дисципліни.

Жінка працювала на посаді старшої завідувачки складу. Коли її дворічний син серйозно захворів, вона звернулася до педіатра та оформила електронний листок непрацездатності по догляду за дитиною. Однак період хвороби збігся з проведенням обов’язкової сезонної інвентаризації товарів на складі. Відсутність працівниці викликала обурення у керівництва філії.

Очільник підрозділу надсилав жінці приватні повідомлення в месенджерах із вимогами негайно з’явитися на робоче місце. Її поставили перед вибором: або виходити на зміну, або бути звільненою за прогул. Працівниця неодноразово роз’яснювала, що перебуває на офіційно відкритому лікарняному, дані про який автоматично передаються до державної системи.

Після одужання сина жінка повернулася на роботу, але виявила, що її вже звільнили за прогул без поважних причин на підставі пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України. Керівник філії пояснив це рішення тим, що в компанії «не побачили» електронного лікарняного в системі.

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Не погодившись із діями роботодавця, жінка сформувала витяг про електронний лікарняний через особистий кабінет на порталі ПФУ та звернулася зі скаргою до управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

Інспектор праці негайно зв’язався з керівництвом мережі супермаркетів та надав роз’яснення щодо виявлених порушень. Електронний листок непрацездатності є офіційним документом. Заяви представників компанії про те, що вони «не помітили» документа, не звільняють роботодавця від обов’язку перевіряти електронний кабінет у ПФУ та не є підставою для звільнення.

Документально підтверджений догляд за хворою дитиною є беззаперечно поважною причиною відсутності на роботі. Крім усього, законодавство прямо забороняє звільнення з ініціативи роботодавця жінок, які мають дітей віком до трьох років.

У разі виявлення незаконного звільнення роботодавцю загрожують обов’язкова виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу та притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства про працю.

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Чим завершилася ситуація

Після офіційного роз’яснення інспектора наказ про звільнення працівниці скасували. Її поновили на посаді, повністю виплатили допомогу по тимчасовій непрацездатності та компенсували середній заробіток за дні вимушеного прогулу.

Керівника філії, який вимагав виходу на роботу та ініціював звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності — йому оголошено догану.

Судові справи: останні новини

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав ТЦК та СП виключити з військового обліку жінку, яка раніше змінила стать із чоловічої та офіційно отримала нові документи.

Суд також ухвалив рішення оновити її дані в електронній системі «Оберіг». Конфлікт виник після того, як у ТЦК відмовили їй у виключенні з обліку, мотивуючи це відсутністю такої підстави в чинному законодавстві та наполягаючи на проходженні ВЛК.

Під час розгляду справи встановили, що позивачка не має медичної чи фармацевтичної освіти, не служила раніше і не подавала заяв про добровільне взяття на облік. Суд наголосив, що відсутність специфічних норм у законодавстві не є підставою для порушення прав людини, а дії ТЦК кваліфікував як дискримінацію, оскільки держава вже офіційно визнала її жінкою.

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