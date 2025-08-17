Зміни військового обліку: цій групі жінок необхідно обов’язково з’явитися до ТЦК

Жінки-військові / © Міноборони України

У Кіровоградській області з 31 липня набрали чинності нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, змінено порядок постановки на облік для жінок-медиків та фармацевтів.

Про це розповіла виконувачка обов’язків начальника групи комунікації обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Катерина Гевель, передає Суспільне.

Гевель розповіла, що згідно з постановою № 916, школи та коледжі України протягом тижня після випуску мають передавати місцевим військкоматам списки медичних та фармацевтичних випускниць за місцем проживання.

«До цього розпорядження, заклади освіти надсилали списки військовозобовʼязаних студентів-медиків до ТЦК за два місяці до завершення навчання. Жінкам видавали тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і вносили їх до бази даних. Жінки повинні були прийти до ТЦК протягом семи днів, аби пройти ВЛК і стати на облік», — сказала вона.

В Україні запровадили автоматичний військовий облік жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Дані про них надходитимуть до Єдиного державного реєстру призовників автоматично від закладів освіти. Після закінчення навчання жінки протягом 60 днів повинні особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов’язані пройти військово-лікарську комісію, інакше їм загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Наразі мобілізації для жінок немає, тому вони можуть виїжджати за кордон без обмежень, навіть перебуваючи на обліку. В області випадків ухилення жінок від проходження військової служби під час мобілізації не зафіксовано.

Нагадаємо, у серпні 2025 в Україні розпочнеться проходження жінками базової загальновійськової підготовки — вона є добровільною.