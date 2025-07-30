Жінок із медичною освітою автоматично ставлять на облік: уряд оновив правила

Жінок із медичною освітою автоматично ставлять на облік / © ТСН.ua

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В Україні автоматично ставлять на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою — без потреби в особистій присутності. Відповідні зміни до порядку обліку затверджено постановою уряду.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з оновленням, автоматичне внесення до обліку відбувається через навчальні заклади та територіальні центри комплектування, без виклику жінки до ТЦК. Також уточнено алгоритм дій цих установ і механізм внесення інформації до реєстру “Оберіг”.

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Серед інших змін:

Уточнено правила ведення обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування.

Актуалізовано перелік звітних документів і приведено уніфіковані графи військового обліку.

Особи, які досягли 25-річного віку, не проходили військової служби чи базової підготовки, отримуватимуть звання “солдат (матрос) запасу” автоматично — без виклику до ТЦК.

Оновлений порядок стосується призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також мобілізації в особливий період.

Нагадаємо, громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників. Це не прирівнюється до призову на військову службу.