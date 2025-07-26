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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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836
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Жінок із тваринами виганяють із села на Вінничині — коментар поліції викликав обурення в Мережі

Поліцейські відреагували на виселення тварин з села на Вінничині, проте їхнє пояснення викликало обурення волонтерів та користувачів соцмереж.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Жінок із тваринами виганяють із села на Вінничині — коментар поліції викликав обурення в Мережі

У селі Добрянка, що на Могилів-Подільщині, місцеві жителі виганяють двох жінок-волонтерок з тваринами / © Credits

У селі Добрянка, що на Могилів-Подільщині Вінницької області, місцеві жителі виганяють двох жінок з-під Покровська. Причина — їх 11 собак та 34 котів, яких вирішили врятувати з-під російських обстрілів. Поліція відреагувала на конфлікт та повідомила, що актів про виселення евакуйованих людей правоохоронці не виносили.

Могилів-Подільський районний відділ поліції написав про це в соцмережах.

«Ввечері 25 липня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між жителями села Добрянка та заявницею з приводу утримання собак. Поліцейські, які здійснювали реагування на повідомлення, прибули на місце події та відібрали пояснення щодо ситуації від обох сторін інциденту. Наразі проводиться подальша перевірка», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Проте таке пояснення обурило волонтерів, зоозахисників, які у коментарях під дописом поліцейських заявили, що «ця офіційна заява не відповідає дійсності».

Зокрема, волонтерка та громадська діячка Лала Тарапакіна заявила, що жінки із тваринами під тиском були вимушені написати «пояснення», в якому пообіцяли виїхати впродовж декількох днів.

«Жінки благали хоча б тиждень. Поліцейські відповіли, що двох днів достатньо. Написали три. Сфотографувати не дали», — зазначила Лала Тарапакіна.

До волонтерки доєдналися й інші користувачі:

  • «Не Добрянка, а табличку слід змінити Село Нелюдів!!! Що це за нахабство. Власниця будинку дозволяє, а односельці проти. Чому поліція не на стороні тих, хто вже постраждав від війни, а на стороні невігласів і нелюдів???»

  • «Відібрали пояснення» про що? Про права ВПО, яких евакуйовано із зони бойових дій? Ви там на повному серйозі це пишите?»

  • «Люди спасли тварин, не покинули!!!! А вивезли з собою! Люди похилого віку — втратили все, з тваринами ЕВАКУЙОВАНІ з гарячої точки! В країні війна, нам віщують з усіх боків — кожне життя безцінне, і що ми маємо???»

Подальших коментарів від правоохоронців Могилів-Подільський районного відділу поліції поки не було.

Тим часом люди в коментарях звертаються до Національної поліції України, а також Офісу генерального прокурора з проханнями сприяти з’ясуванню конфлікту.

Що відомо про конфлікт у селі Добрянка

Раніше вже йшлося про те, що господиня будинку в селі Добрянка, де мали оселитися жінки з тваринами, не заперечувала проти їхнього поселення, оскільки знала, що собаки і коти стерильні та щеплені.

Як розповіла волонтерка, яка допомагала з переїздом, дорога тривала близько доби, всі змучились… Але доїхали. Проте поблизу будинку жінок вже чекали односельці, які забороняли вигружати собак, щоб хоча б напоїти їх.

«Забороняли вселятися… Основна претензія — в селі не потрібні ваші 11 собак», — розповіла волонтерка Лала Тарапакіна.

За її словами, поліція, яку викликали на місце події, так само, як і місцевий староста, підтримала позицію селян.

Нагадаємо, Мережу облетіла новина про кішку з Одеси, яка настільки звикла до повітряних тривог, що вивчила шлях до укриття і щоразу тікає туди самостійно. Її поведінка зворушила користувачів.

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