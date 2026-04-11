Що робити жінкам, яких поставили на облік помилково: у Міноборони пояснили алгоритм
Жінок, яких помилково внесли до військового реєстру «Оберіг», обіцяють зняти з обліку до кінця квітня — пояснюємо, як діяти.
В Україні жінок, яких помилково внесли до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», обіцяють зняти з обліку до кінця квітня.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За даними відповідних служб, проблема має точковий технічний характер і не є масовою. У випадках, коли жінки отримують повідомлення про штраф у застосунку «Резерв+», це не означає притягнення до адміністративної відповідальності та не має юридичних наслідків.
Фахівці радять у разі отримання таких повідомлень звертатися на гарячі лінії:
1545 — урядова гаряча лінія
1512 — гаряча лінія Міноборони
Також можна подати звернення через застосунок «1545».
Наразі помилки вже виправляють, усі випадки планують врегулювати до кінця квітня.
Мобілізація жінок в Україні — останні новини
Раніше у Збройних силах України спростували інформацію про можливу примусову мобілізацію жінок. У війську наголошують, що служба для жінок залишається добровільною, а інформаційні кампанії спрямовані лише на залучення охочих.
Водночас в Україні зафіксували щонайменше сім випадків, коли жінок без підстав внесли до реєстру військовозобов’язаних. У деяких ситуаціях це призводило до юридичних обмежень і навіть оголошення у розшук територіальними центрами комплектування.