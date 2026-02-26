ТСН у соціальних мережах

Жінці в Івано-Франківську посеред вулиці віддали 20 тисяч доларів і багато золота

Суд Івано-Франківська виніс вирок жінці за зухвале шахрайство. Зловмисниця переконала неповнолітню дівчину винести з дому всі заощадження для «зняття порчі».

Жінка виманила у дитини гроші та золото

Жінка виманила у дитини гроші та золото / © Associated Press

В Івано-Франківську засудили «екстрасенску», яка використовуючи психологічний тиск, змусила неповнолітню дівчину віддати всі сімейні золоті прикраси та 20 тисяч доларів США для вигаданого «обряду очищення».

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

Жінка виманила у потерпілої 20 тисяч доларів та багато золота

Подія сталася ще у жовтні 2015 року. Обвинувачена разом зі спільницею зупинили на вулиці неповнолітню. Маніпуляція була миттєвою: зловмисниця заявила, що знає про всі біди родини, зокрема про важку хворобу матері дівчини та «похорони в родині».

«Обвинувачена повідомила, що всі негаразди в сім’ї — через гроші та золото, які нібито несуть прокляття. Вона запевнила дівчину, що майно необхідно „очистити“ спеціальним ритуалом, інакше трагедії не уникнути», — йдеться у матеріалах справи.

Перелякана дівчина, яка перебувала у вразливому стані через хворобу мами, поїхала додому на таксі, зібрала всі цінності та повернулася до «рятівниць».

Дівчина передала шахрайкам сумку, в якій було:

  • 20 000 доларів США (на той час — понад 445 тисяч гривень);

  • 19 найменувань золотих виробів: ланцюжки, браслети, персні, сережки та чоловіча печатка.

Фінальним акордом маніпуляції став наказ дівчині піти в магазин за хлібом, який теж нібито був потрібен для «ритуалу». Коли дитина повернулася — жінок і грошей уже не було. Загальна сума збитків склала майже пів мільйона гривень.

Як дівчина впізнала шахрайку

Обвинувачена категорично заперечувала провину, стверджуючи, що ніколи не була у Франківську, а займається «оптовою торгівлею горіхами». Проте потерпіла впізнала її у кримінальних хроніках на телебаченні, де показували затримання жінки за аналогічний злочин в Ірпені.

Судовий процес затягнувся на роки через:

  • Зміну складу суддів;

  • Численні неявки обвинуваченої;

  • Складність збору доказів (зокрема аналіз даних мобільних ретрансляторів, які підтвердили перебування телефону жінки в Івано-Франківську у день злочину).

Вирок суду

Попри лінію захисту, суд визнав докази обвинувачення вичерпними. Потерпіла згадувала, що під час спілкування з жінкою почувалася «наче в трансі».

Рішення Івано-Франківського міського суду:

  1. Покарання: 5 років позбавлення волі.

  2. Додатково: Конфіскація всього належного їй майна.

  3. Цивільні позови: Суд постановив стягнути з засудженої на користь потерпілої дівчини та її батька загалом понад 560 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

