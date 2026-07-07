Зіпсований випускний на Закарпатті: 12 людей опинились у лікарні після відпочинку в готелі

На Закарпатті люди могли отруїтись питною водою з колодязя / © Закарпатська обласна прокуратура

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У селі Шаян Хустського району отруїлася група школярів та їхніх батьків із Луцька під час спільного відпочинку в місцевому готельному комплексі. З діагнозом гострий гастроентероколіт до інфекційної лікарні госпіталізували дванадцятьох осіб, серед яких восьмеро є неповнолітніми дітьми.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Обставини інциденту та стан потерпілих

Група з тридцяти чотирьох туристів перебувала на території закарпатського курорту протягом 4 та 5 липня. Після повернення додому частина відпочивальників відчула різке погіршення самопочуття та 6 липня була змушена звернутися за невідкладною медичною допомогою. Наразі стан усіх пацієнтів лікарі оцінюють як стабільний, а шістьох постраждалих уже відпустили додому для амбулаторного лікування.

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Самі потерпілі категорично пов’язують спалах інфекції із вживанням місцевої питної води. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що для побутових потреб та приготування гарячих напоїв у комплексі використовувалася вода зі звичайного колодязя. Наразі спеціалісти Держпродспоживслужби відібрали необхідні зразки з централізованої системи водопостачання, криниці та басейну для проведення детальних лабораторних досліджень.

Розслідування та пошук винних

За інформацією Закарпатської обласної прокуратури, слідчі з’ясовують всі можливі версії цього масового захворювання людей. Правоохоронці детально вивчають загальні умови надання послуг адміністрацією закладу та рівень дотримання вимог санітарного законодавства на території готелю.

«Правоохоронці перевіряють усі можливі версії, зокрема, чи могло захворювання бути пов’язане з водою з колодязя, водою в басейні або іншими факторами», — зазначили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Відомості про цей інцидент офіційно внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове захворювання людей» (ч. 1 ст. 325 ККУ). У разі доведення провини відповідальним особам загрожує кримінальна відповідальність за спричинення масового отруєння. Остаточне джерело інфекції встановлять лише після завершення всіх призначених експертиз.

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Нагадаємо, понад 20 дітей потрапили до лікарні після відпочинку на озері. Медики та правоохоронці з’ясовують джерело інфекції та причини масового захворювання дітей.

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